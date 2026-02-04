Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы

04.02.2026 18:29
0
04.02.2026 18:29


Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин. 

– Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в повестке Государственной думы. Сформированная с 2022 года система норм постоянно совершенствуется. Правовое поле должно отвечать меняющейся ситуации. Мы повышаем эффективность регулирования, обеспечивая все необходимые условия для достижения целей СВО, – заявил Володин. 

В Госдуме уже рассмотрено 157 законопроектов, 22 из которых нашли поддержку парламентариев. Из общего числа девять инициировал Владимир Путин. 

– Важно, что большая часть принятых законов - 77,3% - была одобрена депутатами всех фракций. В вопросах поддержки решений нашего президента, отстаивания суверенитета, достижения целей развития страны мы все едины, – подчеркнул председатель ГД. 

Лента новостей

21:34
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 годуСмотреть фотографии
20:59
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на ШтеменкоСмотреть фотографии
20:37
Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возрастаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в РумынииСмотреть фотографии
19:37
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговорСмотреть фотографии
18:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
 