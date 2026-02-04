Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы





Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.

– Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в повестке Государственной думы. Сформированная с 2022 года система норм постоянно совершенствуется. Правовое поле должно отвечать меняющейся ситуации. Мы повышаем эффективность регулирования, обеспечивая все необходимые условия для достижения целей СВО, – заявил Володин.

В Госдуме уже рассмотрено 157 законопроектов, 22 из которых нашли поддержку парламентариев. Из общего числа девять инициировал Владимир Путин.

– Важно, что большая часть принятых законов - 77,3% - была одобрена депутатами всех фракций. В вопросах поддержки решений нашего президента, отстаивания суверенитета, достижения целей развития страны мы все едины, – подчеркнул председатель ГД.