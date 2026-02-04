Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Расследования

Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступа

Расследования 04.02.2026 15:21
0
04.02.2026 15:21


Волгоградские следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика, учившегося в школе №56 Петрова Вала Камышинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ.

– Назначен ряд экспертиз, направленных на установление причин развития приступа, – добавили в ведомстве. 

Страшная трагедия, произошедшая 2 февраля под Волгоградом, бурно обсуждается пользователями соцсетей. 12-летний мальчик недалеко от школы неожиданно упал и потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось – он скончался в больнице. 

В местных пабликах высказывалось предположение, что мальчик получил травму из-за нечищенных дорог, поскользнувшись на гололеде. Однако результаты экспертизы опровергли эту версию. 

Известно, что ребенок воспитывался в  благополучной семье. Сообщалось, что его отец и брат отца погибли на СВО. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.02.2026 15:48
Расследования 04.02.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:46
Расследования 04.02.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:21
Расследования 04.02.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 15:07
Расследования 04.02.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 11:32
Расследования 04.02.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:13
Расследования 04.02.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 10:03
Расследования 04.02.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 09:41
Расследования 04.02.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2026 07:23
Расследования 04.02.2026 07:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 21:29
Расследования 03.02.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 15:18
Расследования 03.02.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 12:03
Расследования 03.02.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2026 10:48
Расследования 03.02.2026 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:54
Расследования 02.02.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:48
Расследования 02.02.2026 12:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
14:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
12:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
12:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
12:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
11:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
11:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
10:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
09:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
09:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
08:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
08:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
07:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
07:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:29
Волгоградцы рассказали о заветной сумме минимальной зарплатыСмотреть фотографии
07:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
07:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
06:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
 