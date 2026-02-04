Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступа

Волгоградские следователи проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика, учившегося в школе №56 Петрова Вала Камышинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ.

– Назначен ряд экспертиз, направленных на установление причин развития приступа, – добавили в ведомстве.

Страшная трагедия, произошедшая 2 февраля под Волгоградом, бурно обсуждается пользователями соцсетей. 12-летний мальчик недалеко от школы неожиданно упал и потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось – он скончался в больнице.

В местных пабликах высказывалось предположение, что мальчик получил травму из-за нечищенных дорог, поскользнувшись на гололеде. Однако результаты экспертизы опровергли эту версию.

Известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Сообщалось, что его отец и брат отца погибли на СВО.