Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банков

Расследования 04.02.2026 11:32
0
04.02.2026 11:32



Полицейские задержали в Волгограде местного жителя, который зарабатывал путем продажи персональных данных граждан из баз операторов мобильной связи и банков. Информацию «под заказ» молодой человек предоставлял клиентам за соответствующее денежное вознаграждение.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, выйти на торговца удалось через сервис по продаже персональных данных, который действовал в одном из популярных мессенджеров. Администратор и владелец незаконного сервиса задержан.

- Меня сами находили люди и просили найти возможности. А я знал людей, которые делают возможности и их между собой связывал, - сообщил задержанный волгоградским полицейским.

По предварительным данным, незаконный доход подозреваемого мог превышать 100 тысяч рублей в день. 

Уголовное дело возбуждено по ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения). Задержанный заключен под стражу.

Видео: МВД России


Комментарии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
 