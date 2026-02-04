



Полицейские задержали в Волгограде местного жителя, который зарабатывал путем продажи персональных данных граждан из баз операторов мобильной связи и банков. Информацию «под заказ» молодой человек предоставлял клиентам за соответствующее денежное вознаграждение.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, выйти на торговца удалось через сервис по продаже персональных данных, который действовал в одном из популярных мессенджеров. Администратор и владелец незаконного сервиса задержан.

- Меня сами находили люди и просили найти возможности. А я знал людей, которые делают возможности и их между собой связывал, - сообщил задержанный волгоградским полицейским.

По предварительным данным, незаконный доход подозреваемого мог превышать 100 тысяч рублей в день.

Уголовное дело возбуждено по ст. 272.1 УК РФ (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения). Задержанный заключен под стражу.

Видео: МВД России





