Сегодня, 5 февраля, из Волгограда в Камышин направлен дополнительный поезд для оказания помощи следующим в Москву пассажирам и восстановления графика движения.

По информации РЖД, этот состав отстает от расписания на 1 ч 48 мин. В 19:21 мск поезд находился на станции Ильмень.

- Состав, прибывший из Москвы, вероятнее всего, будет следовать в направлении Волгограда/Саратова для помощи другим пассажирам, - пояснили в РЖД.

Задержка поезда №379/380 Москва — Камышин, по данным перевозчика, составляла 7-8 часов. Актуальную информацию пассажиры могут получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД.

В компании напомнили, что, согласно правилам перевозки, если прибытие поезда задерживается, то пассажир имеет право вернуть деньги за билет. Для этого необходимо обратиться в кассу железнодорожного вокзала. За каждый полный час задержки возвращается 3% от стоимости билета.





