Жителя коттеджа оштрафовали за батарею салютов под Волгоградом

В Волгоградской области оштрафовали жителя Дубовки, запустившего батарею салютов из 64 залпов в период действия в регионе запрета на фейерверки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, нарушитель в Новый год запустил на территории своего домовладения фейерверк «Остров Формоза» в количестве 64 залпов. Прибывшие на место происшествия полицейские составили в отношении мужчины административный протокол. Было установлено, что он нарушил постановление губернатора, которое запрещало запускать фейерверки с 25 декабря 2025 года по 20 января 2026 года.

Мировой судья судебного участка № 125 Дубовского судебного района Волгоградской области признал нарушителя виновным по ч.1 ст. 13.28 КоАП Волгоградской области и назначил ему штраф в размере 3 тысячи рублей.

Ранее аналогичное наказание было вынесено 33-летнему жителю Дзержинского района Волгограда, который в новогоднюю ночь запустил фейерверк в количестве 10 залпов. Оба нарушителя признали вину.

Фото из архива V102.RU

