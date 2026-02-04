Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в Волгограде

Расследования 04.02.2026 21:34
В Волгограде уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, убившего накануне свадьбы своего приятеля, дошло до суда. Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в Дзержинский райсуд. 


Напомним, кровавая драма, в результате которой скончался 21-летний житель Дзержинского района, произошла в июне 2025 года недалеко от АЗС на ул. Хорошева. Как сообщало ИА «Высота 102», в роковой для себя вечер погибший молодой человек принес приглашение другу на свадьбу. От рук последнего он и погиб. 

– Обвиняемый вечером 15 июня 2025 года встретился со своим знакомым и его будущей супругой, которые вручили ему приглашение на свадьбу. В ходе совместного времяпрепровождения между молодыми людьми произошла ссора, во время которой фигурант уголовного дела нанес товарищу удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны 21-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – говорится в материалах уголовного дела.

Сразу после происшествия стало известно о том, что убийца, находясь на месте преступления, нанес ножевое ранение и самому себе в область шеи. Однако оно оказалось не смертельным для него. Преступника выходили врачи.

В ходе расследования уголовного дела, уточняют в прокуратуре, была установлена причастность обвиняемого к избиению знакомого на территории Тульской области.

– В результате потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести, – сообщают в надзорном ведомстве. 

Отметивший в СИЗО свое 26-летие волгоградец обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Вину в инкриминируемых деяниях оно полностью признал.

В совокупности за совершенные преступления волгоградцу грозит до  до 15 лет лишения свободы. 

