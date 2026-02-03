



Сотрудники полиции Волгоградской области совместно с коллегами из Псковской области установили личности и задержали юных пособников мошенников. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, молодые люди из Кемеровской и Липецкой областях дистанционно помогли аферистам обмануть двух волгоградских пенсионерок.

Так, первой жертвой стала 73-летняя пенсионерка из Волгограда. Женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил волгоградку передавать в течение недели приезжавшим к ее дому курьерам более 2,6 миллионов рублей.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 5 уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Управления по городу Волгограду задержали одного из курьеров - 17-летнего жителя Липецкой области, причастного к противоправному деянию в отношении потерпевшей, - рассказали в ведомстве.





Аналогичную схему аферисты провернули и с 64-летней пенсионеркой из Волгограда, которая лишилась свыше 1,2 млн. рублей.

- Волгоградским полицейским удалось установить местонахождение участника второй мошеннической схемы и совместно с коллегами из Управления МВД по Псковской области они задержали 16-летнего жителя Кемеровской области в момент осуществления им дальнейшей передачи денежных средств в Пскове, - добавили в региональном Главке.

В ходе проводимой работы выяснилось, что задержанный молодой человек также причастен и к хищению денежных средств у 73-летней волгоградки.

Установлено, что оба задержанных выполняли роли курьеров. В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество» и избрана мера пресечения – арест.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области