Представление прокуратуры в Волгограде внесено директору техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций за холод в помещениях главного корпуса. Возбуждено административное дело. Об этом сообщила 5 февраля Южная транспортная прокуратура.

- Установлено несоблюдение температурного режима в помещениях учебного корпуса образовательного учреждения, в связи с этим прокурором директору техникума внесено представление, - поясняет надзорное ведомство.

Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица возбуждено по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

На отсутствие тепла в общежитии техникума пожаловалась одна из студенток. При этом речь шла о двух учебных корпусах, расположенных на улице Героев Малой Земли, 34 и на улице Сологубова 56. Также сообщалось об отключениях света.