Представление прокуратуры в Волгограде внесено директору техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций за холод в помещениях главного корпуса. Возбуждено административное дело. Об этом сообщила 5 февраля Южная транспортная прокуратура.
- Установлено несоблюдение температурного режима в помещениях учебного корпуса образовательного учреждения, в связи с этим прокурором директору техникума внесено представление, - поясняет надзорное ведомство.
Дело об административном правонарушении в отношении должностного лица возбуждено по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).
На отсутствие тепла в общежитии техникума пожаловалась одна из студенток. При этом речь шла о двух учебных корпусах, расположенных на улице Героев Малой Земли, 34 и на улице Сологубова 56. Также сообщалось об отключениях света.
- Все занятия проводятся исключительно в учебных корпусах №1 и №2, расположенных по адресам: г. Волгоград, ул. Сологубова, 56 и г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 34 (не в здании общежития). Администрация ГАПОУ «ВТЖТиК» не осуществляла самостоятельных отключений систем горячего водоснабжения, подобные меры принимаются исключительно коммунальными службами в случае аварийных ситуаций, - указано в сообщении.
Связан ли этот комментарий с проверкой прокуратуры – не поясняется.
