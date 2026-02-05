Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Общество

Более 5 тыс. счётчиков на тепло и воду установят в волгоградских МКД в рамках капремонта

Общество 05.02.2026 21:37
0
05.02.2026 21:37


В Волгоградской области в рамках программы капремонта до 2031 года в многоквартирных домах установят 5,1 тысячи коллективных приборов учета потребления ресурсов (ОДПУ). 

План работ по установке счётчиков обсудили 5 февраля депутаты профильного комитета по строительству, жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству облдумы. За пять лет ОДПУ в регионе будут оснащены 4009 многоквартирных домов. Работы пройдут в два этапа.

Как пояснил глава комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов, в первый этап, который рассчитан с 2026 по 2028 годы, включены 2096 домов Волгограда. Из них 2018 МКД формируют фонд капремонта на счете регоператора, где планируется установить порядка 2,5 тысячи приборов учёта. 

Второй этап пройдет с 2029-2031 годы. В этот период ОДПУ тепловой энергии, горячей и холодной воды в количестве 2,6 тысячи штук планируется оснастить 1913 МКД Волгоградской области. Из них на счете регионального фонда капремонта находятся 1543 дома. 

Установка счетчиков аналогична работам по капремонту. Собственники жилья должны будут рассмотреть и утвердить предложения об установке ОДПУ на общем собрании.

На заседании прозвучало, что установка общедомовых приборов учета значительно снижает финансовую нагрузку на граждан в Волгоградской области, проживающих в домах, ранее не оборудованных ОДПУ. Жильцы смогут видеть реальный объем потребления энергоресурсов, а также значительно сэкономить и избежать переплат при расчетах за тепло и воду по нормативам.


