В Волгоградской области в рамках программы капремонта до 2031 года в многоквартирных домах установят 5,1 тысячи коллективных приборов учета потребления ресурсов (ОДПУ).

План работ по установке счётчиков обсудили 5 февраля депутаты профильного комитета по строительству, жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству облдумы. За пять лет ОДПУ в регионе будут оснащены 4009 многоквартирных домов. Работы пройдут в два этапа.

Как пояснил глава комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов, в первый этап, который рассчитан с 2026 по 2028 годы, включены 2096 домов Волгограда. Из них 2018 МКД формируют фонд капремонта на счете регоператора, где планируется установить порядка 2,5 тысячи приборов учёта.

Второй этап пройдет с 2029-2031 годы. В этот период ОДПУ тепловой энергии, горячей и холодной воды в количестве 2,6 тысячи штук планируется оснастить 1913 МКД Волгоградской области. Из них на счете регионального фонда капремонта находятся 1543 дома.

Установка счетчиков аналогична работам по капремонту. Собственники жилья должны будут рассмотреть и утвердить предложения об установке ОДПУ на общем собрании.

На заседании прозвучало, что установка общедомовых приборов учета значительно снижает финансовую нагрузку на граждан в Волгоградской области, проживающих в домах, ранее не оборудованных ОДПУ. Жильцы смогут видеть реальный объем потребления энергоресурсов, а также значительно сэкономить и избежать переплат при расчетах за тепло и воду по нормативам.





