«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

На границе Советского и Кировского районов Волгограда жители частного сектора посёлка Горная поляна продолжают жить в условиях невыносимого круглосуточного шума от снегогенераторов. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, внимание СМИ и даже поручение председателя СК России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело, владельцы лыжной трассы не стали даже на время проверок останавливать работу оборудования, а ежедневно вызываемые на место наряды полиции признаются, что сделать ничего не могут, и намекают на высокопоставленные связи коммерсантов.

Полтора месяца ада

По признанию жителей, горнолыжная трасса на территории склона, прилегающего к балке Пахотина, открылась с 17 декабря 2025 года, однако из-за малоснежного декабря снегогенераторы предприниматели включили за несколько дней до этого.

- Если честно, наша первая реакция на планы открытия лыжного спуска была положительной. Мы искренне были рады, что в Волгограде, по сути, в шаговой доступности, появится место для зимнего отдыха. Свой эдакий небольшой «Роза Хутор». Однако вскоре выяснилось, что эта перспектива не столь радужна, как мы предполагали. Снегогенераторы впервые включили 13 декабря. Это были выходные. Мы сразу напряглись, но подумали, что денёк можно и потерпеть, наверное. Каково же было наше удивление, когда вскрылось, что в волгоградском климате оборудование должно работать неделями напролёт, — рассказала журналистам местная жительница Елена Толюпа.

По словам женщины, вот уже полтора месяца шум от установок идёт практически беспрерывно.





- Только изредка бывают небольшие паузы. На сегодняшний день снегогенераторы работают без остановки в круглосуточном режиме с 21 января. Сложнее всего приходится ночью. Днём многие на работе, дети в школе, те, кто дома, делами занимаются, и это немного отвлекает от монотонного шума. Тяжело, конечно, но не так. Ночью начинается настоящий ад. Мы без всяких преувеличений не можем сомкнуть глаз, — подчеркнула волгоградка.

При этом шум от снегогенераторов беспощаден как к жителям, чьи дома находятся на крайней линии у балки перед лыжной трассой, так и к тем волгоградцам, которые живут в самом сердце посёлка. Не спасают от гула даже современные стеклопакеты.





- У нас стоят очень хорошие, дорогие, многокамерные стеклопакеты. Но они не помогают. Гул свободно проникает в дома. Но то, что мы слышим, это полбеды. Скорее всего, от установок исходит какой-то низкочастотный звук. У нас периодически в комнатах, где окна выходят на спуск, начинают дрожать массивные монолитные стеклопакеты из нескольких слоёв. Более того, с тех пор как всё началось, у меня дети ежедневно стали жаловаться на головные боли, — добавила Елена.

Сложнее всего помимо несовершеннолетних приходится пожилым людям.

- Напротив моего дома живёт женщина, у неё проблемы с сердцем. Из-за воздействия этого звука у неё участились приступы. Ей теперь приходится регулярно вызывать скорую. С другой стороны от нашего дома батюшка живёт с семьёй. У него много детей, и они также не могут заснуть. Буквально на днях, в ночь с 21 на 22 января ему пришлось вызывать полицию. Он ездил с нарядом на лыжную трассу. Но это не помогло.

Владельцам дан «зелёный свет»

За полтора месяца жители завалили все инстанции жалобами, однако вмешиваться в работу лыжного комплекса почему-то никто не спешит.

- С декабря мы написали около 30 только коллективных жалоб. То, что я вам рассказала про батюшку, это не единичный случай. Мы ежедневно вызываем наряды полиции, но результата никакого нет, — ответила волгоградка.

По словам женщины, правоохранители долгое время не могли определиться, кто же должен проводить проверки по жалобам жителей Горной поляны.

- Наш посёлок находится в ответственности Советского РОВД, а склон, где работают установки, — это уже территория Кировского. Мы сначала обращались к нашим полицейским, затем в Кировский район, но всё бесполезно. Даже в отделение инициативная группа ездила. Наряды же, которые прибывают, никаких действий по восстановлению тишины не предпринимают. Предлагают написать заявления, мы кооперируемся и каждую ночь жители нескольких дворов выходят к нарядам и снова пишем заявления. Но полицейские нам откровенно говорят, что результата ждать не стоит. Намекают на высокие связи владельцев, говорят, что «сверху» работе горнолыжного центра дали «зелёный свет».

Примечательно, что от снегогенераторов страдают не только рядовые волгоградцы, но и туристы, ради привлечения которых лыжный центр вроде бы и возводился, а также тяжелобольные пациенты хосписа.





- У меня абонемент на посещение бассейна в санатории «Волгоград». Он находится ещё ближе к установкам, чем мы, как раз на вершине слона. Там тоже люди уже на стену лезут. Многие постоянные посетители в открытую говорят, что больше сюда за деньги не приедут. А здесь ведь, кроме всего прочего, и бойцы СВО реабилитацию проходят, а рядом находится областной клинический хоспис, где размещены пациенты в тяжёлом состоянии и с очень серьёзными диагнозами. Все они также как и мы стали заложниками сложившейся ситуации, — продолжила собственница.

Дальше — больше?

По словам волгоградки, на диалог с жителями владельцы лыжного комплекса не идут. А вместо реакции на многочисленные жалобы и проверки решили заказать ещё одну пушку.





- По нашей информации уже заказан третий снегогенератор. Мы от двух сходим с ума, что будет, когда включат одновременно три установки, и подумать страшно. Мы не понимаем, что ещё нужно сделать чтобы нас услышали? На наши жалобы никто не реагирует. Некоторым жителям, которые начали направлять обращения ещё в декабре, стали приходить первые отписки, но ничего хорошего для нас там нет. Так, Роспотребнадзор сообщил, что без согласия прокуратуры не может инициировать полноценную проверку. А будет ли это согласие — большой вопрос. Да и для нас каждый день этих мучений дорого стоит.

Волгоградцы боятся, что проверяющие затянут всё до весны, а там, когда сезон работы площадки закончится, объявят, что никаких нарушений не зафиксировано, а в следующем году всё начнётся с начала.





Примечательно, что несмотря на то, что председатель СК России Александр Бастрыкин 17 января обратил внимание на видеообращение собственников и поручил возбудить уголовное дело, по словам жителей посёлка, с ними следователи на связь не выходили. Более того, горожане сами в инициативном порядке написали заявления в местный отдел СК с просьбой опросить их в качестве свидетелей и пострадавших, однако на 22 января 2026 года с ними пока никто не связался.

Инвестиции в самострой?

В администрации Волгограда о сложившейся ситуации узнали от жителей. По данным департамента по градостроительству и архитектуре, здесь на склоне должен был появиться «Парк отдыха и туризма "Санаторный"».





- Земельные участки с кадастровыми номерами 34:34:070010:464(465-467), расположенные в Кировском районе, предоставлены в аренду обществу с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" с видом разрешенного использования — развлечение (развлекательные мероприятия — аквапарк), отдых (рекреация), туристическое обслуживание, спорт, — уточнили в мэрии.





При этом никакого лыжного центра здесь возводить не планировалось и тем более эксплуатацию никто не разрешал.

- Администрацией Волгограда компании «ИнвестТехСтрой» выдано разрешение на строительство объекта «Парк отдыха и туризма "Санаторный» в Кировском районе Волгограда. В границах центральной части нижнего парка запроектировано несколько зданий, сооружений, сухой фонтан, площадки, дорожки и террасы. Освоение территории нижнего парка, прилегающей к балке Пахотина, данной проектной документацией не предусмотрено, равно как и территории верхнего парка. Возведение лыжных трасс, горнолыжных спусков, тюбинговых трасс, световых прожекторов и т. п. проектной документацией, послужившей основанием для выдачи разрешения на строительство, также не предусмотрено. Ввод в эксплуатацию данного объекта не осуществлялся, — подчёркивают власти.

Отметим, в сложившейся ситуации вялая реакция правоохранительных органов вызывает у местных жителей всё больше вопросов. И раз уж на местном уровне проблема не решается, волгоградцы в ближайшее время планируют обратиться за помощью к генпрокурору РФ Александру Гуцану и с нетерпением ждут весны. Собственники надеются, что хотя бы с наступлением устойчивой тёплой погоды на Горную поляну наконец вернётся тишина и покой.

Фото: Андрей Поручаев