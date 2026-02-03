Волгоградские полицейские завершили дело о 530 кг прегабалина





Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. На скамью подсудимых сядут 14 человек, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Организаторами группы стали трое жителей Москвы. В период с октября 2020 по 2023 годы они возглавляли преступное сообщество, члены которого до апреля 2025 года осуществляли под видом интернет-магазина незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации.



В свою преступную деятельность они вовлекли жителей разных регионов России в возрасте от 23 до 45 лет, каждый из которых выполнял отведенную ему роль в распространении прегабалина, приобретенного контрабандным способом из другого государства. С этой целью злоумышленниками использовались интернет-магазины, в которых после оплаты покупки информация о местонахождении сильнодействующего вещества выставлялась в витринах. Заказы можно было получить бесконтактным способом как путем закладок в тайниках, так и посредством почтовых отправлений в Ставропольском, Краснодарском краях, Московской, Волгоградской, Оренбургской областях, городах Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Волгограде.



Наркодилеры в конечном итоге попали в поле зрения правоохранителей, которые совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы разоблачили группировку при попытке реализации очередных партий наркотиков.



Из незаконного оборота было изъято свыше 530 килограмм прегабалина. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по нескольким статям уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Свою вину члены группировки признали частично. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Волгограда.



