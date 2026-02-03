Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Волгоградские полицейские завершили дело о 530 кг прегабалина

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. На скамью подсудимых сядут 14 человек, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.   

Организаторами группы стали трое жителей Москвы. В период с октября 2020 по 2023 годы  они возглавляли преступное сообщество, члены которого до апреля 2025 года осуществляли под видом интернет-магазина незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации.

В свою преступную деятельность они вовлекли жителей разных регионов России в возрасте от 23 до 45 лет, каждый из которых выполнял отведенную ему роль в распространении прегабалина, приобретенного контрабандным способом из другого государства. С этой целью злоумышленниками использовались интернет-магазины, в которых после оплаты покупки информация о местонахождении сильнодействующего вещества выставлялась в витринах. Заказы можно было получить бесконтактным способом как путем закладок в тайниках, так и посредством почтовых отправлений в Ставропольском, Краснодарском краях, Московской, Волгоградской, Оренбургской областях, городах Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Волгограде.

Наркодилеры в конечном итоге попали в поле зрения правоохранителей, которые совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы разоблачили группировку при попытке реализации очередных партий наркотиков.

Из незаконного оборота было изъято свыше 530 килограмм прегабалина. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по нескольким статям уголовного кодекса. Они находятся под стражей. Свою вину члены группировки признали частично. Дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Волгограда.

21:29
Волгоградские полицейские завершили дело о 530 кг прегабалинаСмотреть фотографии
21:04
Часть школ Волгоградской области перевели на дистант из-за морозовСмотреть фотографии
20:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
20:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
19:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
18:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
17:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
17:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
17:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
16:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
16:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
15:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
15:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
14:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
13:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
13:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
12:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
12:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
 