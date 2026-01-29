Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин





29 января в Советском районе Волгограда прошла торжественная церемония открытия новой дороги. Современная четырёхполосная проезжая часть протяжённостью 1,5 км соединила стремительно развивающийся микрорайон «Долина» с Университетским проспектом. Кроме того, по многочисленным просьбам волгоградцев по дороге был запущен новый автобусный маршрут №41А. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Готовность №1





Финальный этап подготовки к открытию движения по новой дороге начался накануне. Ещё 28 января специалисты в очередной раз очистили новенький асфальт от снега и наледи. Кроме того, было убрано ограждение как со стороны микрорайона «Долина», так и на выезде на Университетский проспект. Вместо него временно проезд был ограничен коммунальной техникой.

Ранним утром к пересечению нового участка ул. Родниковой с ул. Курсеева начали прибывать автобусы, которые с сегодняшнего дня приступают к обслуживанию маршрута №41А «Родниковая долина – Волгоград I».





Торжественность момента организаторы подчеркнули флагами России. Флагштоки с госсимволикой были установлены как по периметру новой дороги, так и на отмытом до блеска подвижном составе.





Перед самим приездом заметно нервничающие водители автобусов решили на всякий случай ещё раз пройтись по остеклению подвижного состава. Их пример оказался заразительным – и вскоре и без того начищенный асфальт решили последний раз «отгенералить» городские службы. Сначала по дороге щёткой прошёлся трактор, после чего дорожники вручную убрали остатки слякоти.





Не просто дорога

Стремительно возникшая суета и уборка в какой-то момент столь же быстро и неожиданно остановилась. На место открытия прибыли заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также представители региональной и городской администраций. Делегация сразу же направилась к стендам со схемой новой дороги.





- Сегодня вводим в эксплуатацию проезжую часть ул. Родниковой. Её протяжённость составляет 1,44 км. Она обеспечит транспортную доступность микрорайона «Долина». Дорога соответствует всем современным требованиям. Оборудована тротуаром, пешеходными переходами, светофорными объектами, - доложил заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов.

По информации чиновника, дорога уже введена в эксплуатацию, подписаны все документы. Также руководитель обратил внимание, что объект был непростым и подрядчику пришлось постараться, чтобы его реализовать.





- Дело в том, что это по сути не просто дорога, а сложнейший гидротехнический объект. Проезжая часть на большем своём протяжении находится над руслом ручья. Здесь в непосредственной близости находятся и другие водные объекты, собираются поверхностные стоки осадков. Чтобы решить проблему отведения вод, нам пришлось проложить коллектор диаметром 2000 мм, - добавил заместитель главы администрации Волгограда.





Во время разработки проектно-сметной документации специалисты произвели геологические исследования, однако не учли особенности местности. В выборку для проб попали те участки, где грунтовые воды находились на безопасном уровне, однако уже на начальном этапе строительства выяснилось, что гидрология местности не так проста и требует дополнительных технических решений.

- Проект был полностью переделан. Все проблемы были полностью учтены, - подчеркнул Виталий Кокшилов.

Долгожданный маршрут

После презентации новой дороги слово взял глава города Владимир Марченко. Руководитель доложил о мерах, предпринятых властями для улучшения обслуживания Родниковой долины общественным транспортом.





- Два автобусных маршрута в северном направлении мы запустили ранее. Это автобусы №77 и №85. В южном направлении у нас запущен автобусный маршрут №5а. По многочисленным просьбам жителей Долины, для того чтобы студенты могли легче добираться в образовательные учреждения и в целом для улучшения транспортной обстановки мы сегодня запускаем новый маршрут №41А. Он дополнительно свяжет микрорайон с центром города.





Схема нового автобусного маршрута №41А «Родниковая долина – Волгоград I» включает в себя движение по ул. Родниковой, Университетскому проспекту, ул. Краснопресненской, ул. Электролесовской, ул. Рабоче-Крестьянской, пр. Ленина, ул. Порт-Саида, ул. Коммунистической. Протяжённость маршрута – 14 км. Работать здесь ежедневно будут 7 единиц современных автобусов большого класса вместимости. Интервал движения составит 15 минут.

По расчётам властей, ежедневный пассажиропоток составит не менее 5 тыс. пассажиров в день и 1,8 млн пассажиров в год.

Всё в дом

Городские чиновники также доложили, что за два года на муниципальные маршруты вышли 476 единиц нового подвижного состава. Это троллейбусы, автобусы и электробусы.





- По данным на конец 2025 года у нас, за исключением трамваев, городской транспорт обновлён на 94%, а сейчас этот показатель достиг уже где-то 96%, - добавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Похоже, самое время нам в правительстве поднимать для вас нормативы, - пошутил замминистра Никита Стасишин.

- Ну что вы. Нам ещё трамваями заниматься, - парировал глава региона.

- А автобусы все, я смотрю, ваши, волжские, - поинтересовался федеральный чиновник.

- Да, это Volgabus, - подчеркнул Андрей Бочаров.

- Всё в дом, Андрей Иванович, всё в дом, - вновь пошутил Никита Стасишин.

Губернатор также рассказал представителю министерства о планах региона не только самостоятельно закрывать потребность в автобусах, но и на собственном муниципальном предприятии модернизировать трамвайные вагоны.





- Вы спросили, где производят автобусы. Да, их делают у нас. Но дальше мы ставим перед собой ещё более амбициозную задачу по созданию на базе завода «ВЭТА» своего предприятия, которое займётся обновлением трамваев. Оно, с одной стороны, будет капитально ремонтировать подвижной состав, а с другой устанавливать на восстановленые шасси новые, современные кузовы. Сейчас первые обновлённые таким образом модели трамваев проходят обкатку. Таким образом в течение 10 лет мы планируем довести процент обновления трамваев до уровня 95-96%, - подчеркнул глава региона.

Примечательно, что закупка нового общественного транспорта приносит заметные плоды. По данным мэрии по итогу 2025 года пассажиропоток в Волгограде превысил докороновирусный уровень, достигнув 100,2 млн перевезённых пассажиров.

Долгожданный момент

После завершения разговора у стендов губернатор Андрей Бочаров представил Никите Стасишину один из тех самых, «домашних», автобусов, которые прижились в Волгограде. В салоне представителю министерства показали современные системы климат-контроля, терминалы для безналичной оплаты, а также удобные сидения.





Осмотрев салон, замминистра решил лично убедиться в том, что подвижной состав адаптирован не только под нужды пассажиров, но и водителей. Для этого Никита Стасишин лично сел за руль автобуса.

После вступительной части собравшиеся перешли к главному, ради чего сегодня и было организованно мероприятие, – открытию движения по дороге. Сделали это совместно Никита Стасишин, глава города Владимир Марченко и почётный строитель России Лев Алфёров.





Символично, что первыми по дороге проехали автобусы нового маршрута №41А.





Местные жители рассказали, что давно ждали открытия новой дороги и запуска дополнительных автобусов.





- Конечно, для нас это очень хорошая новость. Мы с мужем живём в Родниковой долине с 2019 года. Глядя из окон нашего дома, можно увидеть вдалеке огни от Второй продольной. До неё от нас, казалось бы, рукой подать. Но долгое время приходилось ездить, делая крюк в 5-6 километров. У меня муж работает в Советском в налоговой, теперь он сможет доезжать на работу всего за пару минут. Также очень хорошо, что запустили дополнительный автобус. Сын у меня пока маленький ещё, но когда подрастёт, будет удобно ездить в кружки, - рассказала ИА «Высота 102» жительница микрорайона Анна Фролова.

Ещё одна волгоградка рассказала, что любит пешие прогулки, однако долгое время территория «Долины» была отрезана от основной части района бездорожьем и частным жилым массивом.





- Сейчас же здесь удобные тротуары, освещение, современные остановки. Конечно, строили долговато, но, похоже, мы не зря ждали, - подчеркнула Ольга Афанасьева.

Не дорогой единой

Церемония запуска движения по дороге с раннего утра привлекла внимание десятков местных жителей. Волгоградцы пришли лично увидеть долгожданный момент целыми семьями.





Многие вместе с маленькими детьми.





После того, как мероприятие завершилось, к собравшимся лично подошли Андрей Бочаров и Никита Стасишин. Глава региона рассказал волгоградцам о том, что почивать на лаврах власти не собираются и впереди предстоит большая работа по благоустройству территории прилегающей к проезжей части.





- Территория сложная. В первую очередь из-за близости грунтовых вод. Но это может стать и её большим плюсом. Рядом с дорогой будет проведено комплексное благоустройство. Планируем здесь вокруг прудов создать современную, комфортную зону для отдыха местных жителей, - подчеркнул губернатор.





По итогу общения Андрей Бочаров позвал одну из маленьких девочек сфотографироваться. Позже к ней присоединились её отец и один из студентов волгоградского вуза.

Фото: Андрей Поручаев