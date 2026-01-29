Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаНИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

Общество 29.01.2026 18:48
0
29.01.2026 18:48


29 января в Советском районе Волгограда прошла торжественная церемония открытия новой дороги. Современная четырёхполосная проезжая часть протяжённостью 1,5 км соединила стремительно развивающийся микрорайон «Долина» с Университетским проспектом. Кроме того, по многочисленным просьбам волгоградцев по дороге был запущен новый автобусный маршрут №41А. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Готовность №1


Финальный этап подготовки к открытию движения по новой дороге начался накануне. Ещё 28 января специалисты в очередной раз очистили новенький асфальт от снега и наледи. Кроме того, было убрано ограждение как со стороны микрорайона «Долина», так и на выезде на Университетский проспект. Вместо него временно проезд был ограничен коммунальной техникой.

Ранним утром к пересечению нового участка ул. Родниковой с ул. Курсеева начали прибывать автобусы, которые с сегодняшнего дня приступают к обслуживанию маршрута №41А «Родниковая долина – Волгоград I».


Торжественность момента организаторы подчеркнули флагами России. Флагштоки с госсимволикой были установлены как по периметру новой дороги, так и на отмытом до блеска подвижном составе.


Перед самим приездом заметно нервничающие водители автобусов решили на всякий случай ещё раз пройтись по остеклению подвижного состава. Их пример оказался заразительным – и вскоре и без того начищенный асфальт решили последний раз «отгенералить» городские службы. Сначала по дороге щёткой прошёлся трактор, после чего дорожники вручную убрали остатки слякоти.


Не просто дорога

Стремительно возникшая суета и уборка в какой-то момент столь же быстро и неожиданно остановилась. На место открытия прибыли заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также представители региональной и городской администраций. Делегация сразу же направилась к стендам со схемой новой дороги.


- Сегодня вводим в эксплуатацию проезжую часть ул. Родниковой. Её протяжённость составляет 1,44 км. Она обеспечит транспортную доступность микрорайона «Долина». Дорога соответствует всем современным требованиям. Оборудована тротуаром, пешеходными переходами, светофорными объектами, - доложил заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов.

По информации чиновника, дорога уже введена в эксплуатацию, подписаны все документы. Также руководитель обратил внимание, что объект был непростым и подрядчику пришлось постараться, чтобы его реализовать.


- Дело в том, что это по сути не просто дорога, а сложнейший гидротехнический объект. Проезжая часть на большем своём протяжении находится над руслом ручья. Здесь в непосредственной близости находятся и другие водные объекты, собираются поверхностные стоки осадков. Чтобы решить проблему отведения вод, нам пришлось проложить коллектор диаметром 2000 мм, - добавил заместитель главы администрации Волгограда.


Во время разработки проектно-сметной документации специалисты произвели геологические исследования, однако не учли особенности местности. В выборку для проб попали те участки, где грунтовые воды находились на безопасном уровне, однако уже на начальном этапе строительства выяснилось, что гидрология местности не так проста и требует дополнительных технических решений.

- Проект был полностью переделан. Все проблемы были полностью учтены, - подчеркнул Виталий Кокшилов.

Долгожданный маршрут

После презентации новой дороги слово взял глава города Владимир Марченко. Руководитель доложил о мерах, предпринятых властями для улучшения обслуживания Родниковой долины общественным транспортом.


- Два автобусных маршрута в северном направлении мы запустили ранее. Это автобусы №77 и №85. В южном направлении у нас запущен автобусный маршрут №5а. По многочисленным просьбам жителей Долины, для того чтобы студенты могли легче добираться в образовательные учреждения и в целом для улучшения транспортной обстановки мы сегодня запускаем новый маршрут №41А. Он дополнительно свяжет микрорайон с центром города.


Схема нового автобусного маршрута №41А «Родниковая долина – Волгоград I» включает в себя движение по ул. Родниковой, Университетскому проспекту, ул. Краснопресненской, ул. Электролесовской, ул. Рабоче-Крестьянской, пр. Ленина, ул. Порт-Саида, ул. Коммунистической. Протяжённость маршрута – 14 км. Работать здесь ежедневно будут 7 единиц современных автобусов большого класса вместимости. Интервал движения составит 15 минут.

По расчётам властей, ежедневный пассажиропоток составит не менее 5 тыс. пассажиров в день и 1,8 млн пассажиров в год.

Всё в дом

Городские чиновники также доложили, что за два года на муниципальные маршруты вышли 476 единиц нового подвижного состава. Это троллейбусы, автобусы и электробусы.


- По данным на конец 2025 года у нас, за исключением трамваев, городской транспорт обновлён на 94%, а сейчас этот показатель достиг уже где-то 96%, - добавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Похоже, самое время нам в правительстве поднимать для вас нормативы, - пошутил замминистра Никита Стасишин.

- Ну что вы. Нам ещё трамваями заниматься, - парировал глава региона.

- А автобусы все, я смотрю, ваши, волжские, - поинтересовался федеральный чиновник.

- Да, это Volgabus, - подчеркнул Андрей Бочаров.

- Всё в дом, Андрей Иванович, всё в дом, - вновь пошутил Никита Стасишин.

Губернатор также рассказал представителю министерства о планах региона не только самостоятельно закрывать потребность в автобусах, но и на собственном муниципальном предприятии модернизировать трамвайные вагоны.


- Вы спросили, где производят автобусы. Да, их делают у нас. Но дальше мы ставим перед собой ещё более амбициозную задачу по созданию на базе завода «ВЭТА» своего предприятия, которое займётся обновлением трамваев. Оно, с одной стороны, будет капитально ремонтировать подвижной состав, а с другой устанавливать на восстановленые шасси новые, современные кузовы. Сейчас первые обновлённые таким образом модели трамваев проходят обкатку. Таким образом в течение 10 лет мы планируем довести процент обновления трамваев до уровня 95-96%, - подчеркнул глава региона.

Примечательно, что закупка нового общественного транспорта приносит заметные плоды. По данным мэрии по итогу 2025 года пассажиропоток в Волгограде превысил докороновирусный уровень, достигнув 100,2 млн перевезённых пассажиров.

Долгожданный момент

После завершения разговора у стендов губернатор Андрей Бочаров представил Никите Стасишину один из тех самых, «домашних», автобусов, которые прижились в Волгограде. В салоне представителю министерства показали современные системы климат-контроля, терминалы для безналичной оплаты, а также удобные сидения.


Осмотрев салон, замминистра решил лично убедиться в том, что подвижной состав адаптирован не только под нужды пассажиров, но и водителей. Для этого Никита Стасишин лично сел за руль автобуса.

После вступительной части собравшиеся перешли к главному, ради чего сегодня и было организованно мероприятие, – открытию движения по дороге. Сделали это совместно Никита Стасишин, глава города Владимир Марченко и почётный строитель России Лев Алфёров.


Символично, что первыми по дороге проехали автобусы нового маршрута №41А.


Местные жители рассказали, что давно ждали открытия новой дороги и запуска дополнительных автобусов.


- Конечно, для нас это очень хорошая новость. Мы с мужем живём в Родниковой долине с 2019 года. Глядя из окон нашего дома, можно увидеть вдалеке огни от Второй продольной. До неё от нас, казалось бы, рукой подать. Но долгое время приходилось ездить, делая крюк в 5-6 километров. У меня муж работает в Советском в налоговой, теперь он сможет доезжать на работу всего за пару минут. Также очень хорошо, что запустили дополнительный автобус. Сын у меня пока маленький ещё, но когда подрастёт, будет удобно ездить в кружки, - рассказала ИА «Высота 102» жительница микрорайона Анна Фролова.

Ещё одна волгоградка рассказала, что любит пешие прогулки, однако долгое время территория «Долины» была отрезана от основной части района бездорожьем и частным жилым массивом.


- Сейчас же здесь удобные тротуары, освещение, современные остановки. Конечно, строили долговато, но, похоже, мы не зря ждали, - подчеркнула Ольга Афанасьева.

Не дорогой единой

Церемония запуска движения по дороге с раннего утра привлекла внимание десятков местных жителей. Волгоградцы пришли лично увидеть долгожданный момент целыми семьями. 


Многие вместе с маленькими детьми. 


После того, как мероприятие завершилось, к собравшимся лично подошли Андрей Бочаров и Никита Стасишин. Глава региона рассказал волгоградцам о том, что почивать на лаврах власти не собираются и впереди предстоит большая работа по благоустройству территории прилегающей к проезжей части.


- Территория сложная. В первую очередь из-за близости грунтовых вод. Но это может стать и её большим плюсом. Рядом с дорогой будет проведено комплексное благоустройство. Планируем здесь вокруг прудов создать современную, комфортную зону для отдыха местных жителей, - подчеркнул губернатор.


По итогу общения Андрей Бочаров позвал одну из маленьких девочек сфотографироваться. Позже к ней присоединились её отец и один из студентов волгоградского вуза.

Фото: Андрей Поручаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.01.2026 19:20
Общество 29.01.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 18:48
Общество 29.01.2026 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:51 Реклама
Общество 29.01.2026 17:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:51
Общество 29.01.2026 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:09
Общество 29.01.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:59
Общество 29.01.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:30
Общество 29.01.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:28
Общество 29.01.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:05
Общество 29.01.2026 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:13
Общество 29.01.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:05
Общество 29.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 14:18
Общество 29.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:40
Общество 29.01.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:02
Общество 29.01.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 10:22
Общество 29.01.2026 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
16:59
Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВОСмотреть фотографии
16:46
Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
16:30
Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжанСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернаторомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
 