



17 ноября 2025 года стал днем, который разделил жизнь семьи Никехиных из Волгограда на «До» и «После», как в самых страшных фильмах. Именно в этот день супруги узнали о том, что их 7-месячный Лёня тяжело болен. После череды обследований малышу поставили пугающий диагноз – младенческий лейкоз. Сейчас он и его мама Анастасия в НИИ им .Блохина, но продолжать лечение нужно в Израиле. Стоит спасение жизни мальчишки неподъемные для родителей 25 млн рублей.

О том, как узнали о диагнозе и какой путь уже прошли волгоградцы с сыном, – в материале ИА «Высота 102».

Ждали, когда прорежутся зубки

Как вспоминает мама маленького Лёни, все началось осенью прошлого года с банального повышения температуры и режущихся, как им с врачами казалось, зубов.

– Мы вызвали домой доктора. Проведя осмотр, педиатр сказал, что все в порядке, и наверняка это зубы. И мы стали ждать… День, неделя – зубов нет, температура прошла, а плохое самочувствие, слабость и капризы остались, – рассказывает Анастасия. – Наш во всю ползающий активный ребенок, стал плакать и стоять на месте. Иногда бледнеющие губы и ощущение присутствия температуры навели на сомнения в заключении врачей.

17 ноября 2025 года встревоженные родители решили выяснить причину плохого самочувствия сына и сдать кровь самостоятельно в лаборатории.

– Вечером, забрав дочь из школы, мы втроем (я, Варвара и Лёня) ехали в машине к мужу. Припарковавшись, я решила посмотреть результаты. «Лейкоциты 803, гемоглобин 45, бластные клетки: выше тревожной границы». Что за цифры??? Что за бластные клетки??? Введя в поисковике запрос, я увидела: «рак..лейкоз…». Сердце сжалось, слезы хлынули, мозг говорил, что это ошибка! – вновь переживает тяжелые минуты молодая женщина.

По совету врача родители решили пересдать анализы их лаборатории. Однако, поехав в поликлинику за направлением на сдачу крови, уехали с направлением в онкоцентр.

– Мы не спали всю ночь. В голове крутились мысли, что этого просто не может быть, что, возможно, что-то напутали с анализами. Утром следующего дня мы приехали в онкоцентр и услышали: «Это лейкоз». Безоговорочно, но какой?

Так 10-месячный Леня вместе с мамой оказались в реанимации. Анализы, переливание крови и тромбоцитов.

– А в голове мысли, как это могло случиться с нашим родившимся в срок, 9-10 по шкале Апгар, абсолютно здоровым малышом? И как жить и что делать дальше, как ему помочь? – продолжает Анастасия. –На следующий день врач сказала, что у нас острый лимфобластный лейкоз В1. Учитывая возраст, «скорость» этого заболевания и возможные осложнения, нас незамедлительно переводят в НИИ им. Блохина в Москве.





Расставание на долгие месяцы

– Вечером следующего дня мы с бригадой медицины катастроф собирались отправиться в Москву. Муж и дочь приехали нас с Лёней провожать. Моя маленькая принцесса повзрослела в один миг, не понимая медицинских терминов, но видя все происходящее вокруг, эмоции родителей и состояние братика, все понимала… Это было два месяца назад. Не расставаясь с ней за 7 лет даже на ночь, мы в разлуке уже больше двух месяцев, – рассказывает Анастасия.

Утро, когда она с 10-месячным сыном оказалась у дверей НИИ, волгоградка помнит в деталях.

– 5:00 утра. Мы въехали на территорию, на фасаде вывеска «НИИ детской онкологии и гематологии». Лёню забирают в реанимацию. Я в приемном отделении – на телефоне с мужем и с тем, что случилось за эти 3 дня. На следующий день разрешили подняться к сыну, я шла мимо реанимационных палат и еле сдерживала слезы, ком в горле… Нельзя идти к ребенку со слезами, но сдерживаться было просто нереально!

Зайдя в палату, вспоминает Анастасия, своего сына она увидела привязанного по рукам и ногам к больничной койке… Аппараты, системы, датчики, катетеры…

– Там мы пробыли неделю. Самое сложное было уходить вечером (разрешалось проводить с Леней время лишь с 10.00 до 22.00) и собственноручно привязывать своего ребенка к кровати, но по-другому никак… Через неделю нас перевели в отделение, где мы продолжаем каждый день на протяжении двух месяцев бороться с болезнью. Анализы, капельницы 24/7, пункции, химия и так по кругу.

Шанс на спасение

Диагноз, который поставили Лёне, – младенческий лейкоз с перестройкой KMT2A/MLL – это редкий и высокорисковый вариант, который во многих случаях сопровождается более неблагоприятными прогнозами, чем другие лейкозы и требует максимально точной стратегии лечения, так как рецидив практически не оставляет шансов на выживаемость для таких детей. Но, говорит с надеждой Анастасия, им с Лёней очень повезло: донором может стать ее 7-летняя дочь.

– У них с Леней 100% HLA-совместимость. Однако, как нам удалось узнать, наличие идеального донора не гарантирует результат само по себе: для нашего диагноза критично и жизненно важно, чтобы пересадка прошла успешно. Это огромный и многосоставной процесс. Нужно подготовить ребёнка к пересадке, подобрать режим кондиционирования, и вести малыша после ТКМ, чтобы снизить риск тяжёлых осложнений и необходимости повторной трансплантации. Именно поэтому мы просим провести ТКМ в клинике Hadassah в Израиле – в центре, который регулярно работает с детскими трансплантациями и хорошо знает особенности таких сложных, редких случаев у младенцев.





Задача, которая стоит перед молодой семьей из Волгограда, – максимально снизить вероятность рецидива. По информации, предоставленной клиникой, показатели успешности их трансплантационной программы очень высокие и достигают до 98%.

– Мы никого не сравниваем и не отказываемся лечиться дома – мы просим помочь нам пройти лечение там, где, по рекомендациям специалистов, для нашего конкретного диагноза и возраста ребёнка есть максимальные шансы на успех и безопасность, – подчеркивает Анастасия. – Но сумма сбора необходимая для оплаты счета в клинике для нашей семьи просто не подъемная – 25 000 000 рублей.

Анастасия Никехина с большой надеждой в сердце и верой в лучшее обращается через редакцию ИА «Высота 102» ко всем жителям Волгоградской области и неравнодушным людям из разных уголков России.

– Нам важна и нужная любая помощь, – говорит молодая женщина. – Мы готовы предоставить любые документы в подтверждение свои слов!

Всю информацию Анастасия выкладывает в специально созданном Telegram-канале – https://t.me/lene4ka_nikekhin. На ткущий момент семье удалось собрать ничтожную сумму – 3 млн рублей, а все 25 миллионов необходимы Лёне до первой ремиссии.





Фото: из личного архива Анастасии Никехиной