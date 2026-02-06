В Волжском продают недострой за 9,4 млн рублей





В Волжском Волгоградской области выставлен на аукцион недостроенный дом быта. Решение об изъятии объекта у владельца и его продаже было принято судом в декабре 2025 года.

Трехэтажное недостроенное здание общей площадью в 944,1 квадратных метра расположено на ул. 40 лет Победы в городе-спутнике. Степень его готовности составляет 22%. Торги начнутся 17 марта.

Отметим, что участок в 20212 году был сдан в аренду компании «Диамант Девелопмент Групп», которая входила в группу компаний, контролируемых экс-депутатом ГД Олегом Михеевым. В 2014 году договор был расторгнут из-за долгов по аренде.

В 2025 году Михеев был осужден Советским районным судом за мошенничество и приговорен к 5,5 годам колонии.

Фото: torgi.gov.ru