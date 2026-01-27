



«Моя милая, сегодня первый день Нового года. Что он нам принесет? Помимо победы хочется, чтобы он нам принес счастья, такого долгожданного и желанного. Хочется верить и в то, и в другое. И так будет…» Эти слова, полные надежды и томительного предвкушения, известный кинооператор Валентин Орлянкин писал любимой супруге Александре 1 января 1943-го. Тогда он еще не знал, что всего через месяц он вместе с солдатами, делившими с ним самые непростые минуты боя, будет праздновать победу в Сталинграде. А вскоре, в документальном фильме «Сталинград», покажет кадры, от которых и по сей день по коже бегут мурашки.

О судьбе известного военного кинооператора в преддверии 83-летней годовщины победы советского народа в Сталинградской битве – в материале ИА «Высота 102».





– Нас в институте не учили снимать смерть, горе Родины. Всему этому мы научились на войне. С фронтовой группой я дошел до Сталинграда, - уже после окончания войны Валентин Орлянкин скажет это корреспондентам издания «Кирсановская газета».

А тогда, в 1942 году, невысокого и худенького оператора – из-за телосложения его нередко принимали за мальчишку – прислали в Сталинград. В город на Волге он попал в один из самых трагичных дней в его истории – 23 августа. Снимая страшные кадры, он писал своей Шуре: «Я снял исключительной силы обвинительный акт против немецких фашистов… Я показал, как беззащитные женщины, дети и старики, оставшиеся без крова, проклинают Гитлера. И, наконец, еще тот вихрь металла, которым отплатили наши зенитчики этим налетчикам…»





«Обвешанный, как игрушками, фото – и киноаппаратами» (так знакомство с Валентином Орлянкиным вспоминал в мемуарах Александр Родимцев) оператор не ждал особого положения и сидел в окопах вместе с простыми солдатами. Ради кадров, которые сохранят историю, он не раз рисковал жизнью.

– Я сел в танк, который шел на подавление вражеского дзота, - цитируют письмо Валентина Орлянкина в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Удар танка в дом (дзот был под домом) был настолько сильным, что бревна перевернули башню с пушкой, и меня внутри танка так придавило рычагом стреляющего механизма, что я перестал дышать, потерял сознание и очнулся уже, когда вынесли из танка. Меня, считая уже мертвым, оператор Кричевский снял на «Аймо». Пролежал несколько дней… Но все хорошо, обошлось… Я видел потом искреннее волнение и танкистов, и командования армии. Я не знал, что моя жизнь им всем небезразлична. И обязывает меня еще с большей энергией и смелостью работать…





«Счастлив, что оставлю в истории кинодокументы большой силы»

За эту преданность делу Валентин Орлянкин быстро становился своим буквально в каждом подразделении, к которому его прикрепляло командование.

– И Валентин Орлянкин, и работавшие с ним в Сталинграде коллеги никогда не отсиживались в безопасных местах и вместе с бойцами находились на передовой, – комментирует заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – В одном из своих писем супруге он эмоционально писал о своем знакомстве с 62-й армией: «Весь месяц я снимал в этой знаменитой армии, о какой сам Сталин сказал, что она – лучшая наша армия. Я счастлив, что оставлю для истории кинодокументы большой силы».





Новый, 1943-й, год, который принесет бойцам долгожданную радость, Валентин Орлянкин встречал там же – на передовой. И хотя ему предлагали остаться в блиндаже командования, известный оператор решил отметить праздник с пулеметчиками. Несмотря на то, что спокойной эта ночь, увы, не была (в полночь немцы открыли огонь по блиндажам), после затишья мужчина получил необычный подарок – скрипку.

– Музыкальный инструмент пережил Сталинградскую битву и сохранился в хорошем состоянии, – добавляет Светлана Аргасцева. – Сейчас он находится в нашем музее.

В его кадрах – летопись целой войны

В Сталинграде кинооператор Орлянкин сделал кадры, которые после назовут летописью битвы. Он запечатлел защитников Дома Павлова, снял перевозку раненых на пароме через Волгу и оборону города на Сталинградском тракторном заводе. Его глазами жители разных уголков страны увидели легендарного генерала Василия Чуйкова и взятых в плен немецких генералов. К слову, документальный фильм «Сталинград» был выпущен уже в 1943-м году.





С окончанием Сталинградской битвы боевой путь профессионала, конечно же, не закончился. Кинокамера Валентина Орлянкина запечатлела и движение первого поезда через Днепр, и руководимый Покрышкиным воздушный бой. За свой труд оператор был награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За оборону Сталинграда».

После окончания войны он не попрощался с работой, ставшей делом всей его жизни, сотрудничая со студиями по производству как художественных фильмов, так и документальных картин.

В мирное время Валентин Орлянкин был счастлив не только как человек, который нашел свой профессиональный путь. С супругой, получавшей от мужчины трогательные послания с фронта, он прожил долгую жизнь. Шура, его лучик света, согревавший в самые темные дни, ушла всего через несколько месяцев после его кончины.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва", коллаж Алексея Костякова