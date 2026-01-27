Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Общество 27.01.2026 18:26
0
27.01.2026 18:26


«Моя милая, сегодня первый день Нового года. Что он нам принесет? Помимо победы хочется, чтобы он нам принес счастья, такого долгожданного и желанного. Хочется верить и в то, и в другое. И так будет…» Эти слова, полные надежды и томительного предвкушения, известный кинооператор Валентин Орлянкин писал любимой супруге Александре 1 января 1943-го. Тогда он еще не знал, что всего через месяц он вместе с солдатами, делившими с ним самые непростые минуты боя, будет праздновать победу в Сталинграде. А вскоре, в документальном фильме «Сталинград», покажет кадры, от которых и по сей день по коже бегут мурашки. 

О судьбе известного военного кинооператора в преддверии 83-летней годовщины победы советского народа в Сталинградской битве – в материале ИА «Высота 102».


Нас в институте не учили снимать смерть, горе Родины. Всему этому мы научились на войне. С фронтовой группой я дошел до Сталинграда, - уже после окончания войны Валентин Орлянкин скажет это корреспондентам издания «Кирсановская газета».

А тогда, в 1942 году, невысокого и худенького оператора – из-за телосложения его нередко принимали за мальчишку – прислали в Сталинград. В город на Волге он попал в один из самых трагичных дней в его истории – 23 августа. Снимая страшные кадры, он писал своей Шуре: «Я снял исключительной силы обвинительный акт против немецких фашистов… Я показал, как беззащитные женщины, дети и старики, оставшиеся без крова, проклинают Гитлера. И, наконец, еще тот вихрь металла, которым отплатили наши зенитчики этим налетчикам…»


«Обвешанный, как игрушками, фото – и киноаппаратами» (так знакомство с Валентином Орлянкиным вспоминал в мемуарах Александр Родимцев) оператор не ждал особого положения и сидел в окопах вместе с простыми солдатами. Ради кадров, которые сохранят историю, он не раз рисковал жизнью.

Я сел в танк, который шел на подавление вражеского дзота, - цитируют письмо Валентина Орлянкина в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Удар танка в дом (дзот был под домом) был настолько сильным, что бревна перевернули башню с пушкой, и меня внутри танка так придавило рычагом стреляющего механизма, что я перестал дышать, потерял сознание и очнулся уже, когда вынесли из танка. Меня, считая уже мертвым, оператор Кричевский снял на «Аймо». Пролежал несколько дней… Но все хорошо, обошлось… Я видел потом искреннее волнение и танкистов, и командования армии. Я не знал, что моя жизнь им всем небезразлична. И обязывает меня еще с большей энергией и смелостью работать…


«Счастлив, что оставлю в истории кинодокументы большой силы»

За эту преданность делу Валентин Орлянкин быстро становился своим буквально в каждом подразделении, к которому его прикрепляло командование.

И Валентин Орлянкин, и работавшие с ним в Сталинграде коллеги никогда не отсиживались в безопасных местах и вместе с бойцами находились на передовой, – комментирует заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – В одном из своих писем супруге он эмоционально писал о своем знакомстве с 62-й армией: «Весь месяц я снимал в этой знаменитой армии, о какой сам Сталин сказал, что она – лучшая наша армия. Я счастлив, что оставлю для истории кинодокументы большой силы».


Новый, 1943-й, год, который принесет бойцам долгожданную радость, Валентин Орлянкин встречал там же – на передовой. И хотя ему предлагали остаться в блиндаже командования, известный оператор решил отметить праздник с пулеметчиками. Несмотря на то, что спокойной эта ночь, увы, не была (в полночь немцы открыли огонь по блиндажам), после затишья мужчина получил необычный подарок – скрипку.

– Музыкальный инструмент пережил Сталинградскую битву и сохранился в хорошем состоянии, – добавляет Светлана Аргасцева. – Сейчас он находится в нашем музее.

В его кадрах – летопись целой войны

В Сталинграде кинооператор Орлянкин сделал кадры, которые после назовут летописью битвы. Он запечатлел защитников Дома Павлова, снял перевозку раненых на пароме через Волгу и оборону города на Сталинградском тракторном заводе. Его глазами жители разных уголков страны увидели легендарного генерала Василия Чуйкова и взятых в плен немецких генералов. К слову, документальный фильм «Сталинград» был выпущен уже в 1943-м году.


С окончанием Сталинградской битвы боевой путь профессионала, конечно же, не закончился. Кинокамера Валентина Орлянкина запечатлела и движение первого поезда через Днепр, и руководимый Покрышкиным воздушный бой. За свой труд оператор был награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За оборону Сталинграда».

После окончания войны он не попрощался с работой, ставшей делом всей его жизни, сотрудничая со студиями по производству как художественных фильмов, так и документальных картин.

В мирное время Валентин Орлянкин был счастлив не только как человек, который нашел свой профессиональный путь. С супругой, получавшей от мужчины трогательные послания с фронта, он прожил долгую жизнь. Шура, его лучик света, согревавший в самые темные дни, ушла всего через несколько месяцев после его кончины.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва", коллаж Алексея Костякова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.01.2026 19:13
Общество 27.01.2026 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 18:26
Общество 27.01.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 17:29
Общество 27.01.2026 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2026 16:12
Общество 27.01.2026 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 15:31
Общество 27.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 15:09
Общество 27.01.2026 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 15:02 Реклама
Общество 27.01.2026 15:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2026 14:19
Общество 27.01.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 13:47
Общество 27.01.2026 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 12:41
Общество 27.01.2026 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 11:57
Общество 27.01.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 11:56
Общество 27.01.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 11:18
Общество 27.01.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 11:13
Общество 27.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2026 10:57
Общество 27.01.2026 10:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель УрюпинскаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столоваяСмотреть фотографии
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернетСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников ЛенинградаСмотреть фотографии
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице ФадееваСмотреть фотографии
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием БелкинымСмотреть фотографии
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидовСмотреть фотографии
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжаСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплюСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупциейСмотреть фотографии
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы РоссииСмотреть фотографии
 