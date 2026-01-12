Подвиг энергетиков, авиаколлапс и жуткое ДТП: как прошли новогодние праздники в Волгоградской области

Вот и закончились 12-дневные праздничные дни, и сегодня, 12 января, многим волгоградцам придется вспоминать уже забытый рабочий график – рано вставать, отвозить детей в детсады и школы, ну и ностальгировать по прошедшим выходным.



В эти праздники было много радости, встреч с близкими и друзьями и поистине чудесных историй и светлых событий. Хочется верить, что многим жителям региона удалось провести эти дни так, как они и планировали. Хотя, к сожалению, первые январские дни в регионе не обошлись без происшествий и трагедий.







Полицейские спасли в новогоднюю ночь двух человек из ледяного плена



В Старополтавском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант Ильяс Бисимбеков и младший лейтенант Владислав Эбель спасли водителя и пассажира автомобиля, провалившегося под лед.

В русле реки Еруслан возле села Ятошинка под лед ушла машина с людьми. Прибыв на берег реки, они увидели наполовину затопленный автомобиль, в салоне которого находились водитель и женщина-пассажир. Из-за блокировки дверей люди не могли выбраться из машины, наполненной ледяной водой.

Сотрудники полиции самоотверженно прыгнули в холодную воду и вызволили из авто пострадавших. А потом помогли отогреть окоченевших и испуганных людей.





Подросток замерз насмерть



Трагедия произошла в новогоднюю ночь в Киквидзенском районе Волгоградской области. В селе Завязка насмерть замерз 15-летний подросток. 31 декабря мальчик пошел с друзьями на местную дискотеку, где употребил спиртное. Товарищи довели его до дома, но не передали в руки родителей. Тело ребенка нашли на следующий день буквально в паре сотне метров от дома, где его ждали.











Снежный буран



4 января Волгоградская область оказалась во власти снежного бурана, который оставил без света населенные пункты в одиннадцати районах региона. Непогода привела к обрывам проводов из-за сильного ветра и налипания снега. Больше всего пострадали северо-западные и заволжские районы. Но энергетики смогли в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение, работая в сложных условиях. По данным компании Россети Юг, в работах было задействовано 45 бригад энергетиков, 45 единиц спецтехники и 17 резервных источников электроснабжения. И уже к утру 5 января свет вернулся во все пострадавшие села и райцентры.







Атаки БПЛА



Волгоградская область за период новогодних праздников несколько раз подвергалась атакам украинских беспилотников. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот без повреждений на земле не обошлось. В поселке Ильевка Калачевского района 7 января от обломков БПЛА пострадали два частных дома. А 10 января в рабочем поселке Октябрьский после отражения атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе.



Многочасовые ожидания в аэропорту

На новогодних праздниках многие волгоградцы не смогли вовремя улететь из города не только из-за ограничений, которые вводились из-за угроз БПЛА, но и из-за погоды. Аномальный снегопад в Москве стал причиной долгих ожиданий в аэропортах вылета. Так, волгоградцам, которые прошли регистрацию на рейс 4 января, пришлось 10 часов провести в аэропорту Волгограда в ожидании вылета в столицу. Улететь из Волгограда они смогли только 5 января, коротая долгие часы на креслах и сумках в аэропорту. Коллапс в аэропорту наблюдался также с 8 по 10 января. Это было связано с мерами безопасности и аномальным снегопадом в Москве. Многие пассажиры жаловались на недостаток сидячих мест, из-за чего людям пришлось спать на полу. Период ожидания рейса затянулся для некоторых до 14 часов. А другим повезло еще меньше - они приземлились в других городах вместо Волгограда.



Жертвы первого льда



Первый зимний лед принес первые жертвы. В Волгоградской области утонули два человека. 2 января мужчина погиб, провалившись под лед на реке Ахтуба в СНТ «Изобилие» в Волжском. А 9 января водолазы достали тело 63-летнего мужчины из реки Дон в Калачевском районе. Он, по предварительным данным, искал оставленный в этих краях автомобиль. Между тем, спасатели предупредили жителей региона о штрафах за выезд на лед на автомобилях.









Удивительное спасение лебедя



Поистине новогоднее чудо случилось в Калачевском районе Волгоградской области, где местные жители развернули спецоперацию по спасению лебедя. Лебедь находился на водохранилище практически с начала декабря. Все это время с ним была другая птица, которая охраняла его.

С наступлением морозов ситуация осложнилась - вода в водохранилище замерзла, и лебедь оказался в ледяной ловушке. Позднее местным жителям удалось все-таки вызволить лебедя из замерзшего водохранилища. Сейчас его жизни ничего не угрожает - он восстанавливается под надзором волонтеров.





Пёс Кокос чудом нашел новый дом

Еще одно новогоднее чудо случилось с псом Кокосом, который оказался в приюте в Волгограде после смерти хозяйки. Четвероногий нашел новый дом, причем произошло это внезапно. Волгоградка увидела Кокоса на видео и влюбилась. Пёс напомнил женщине ее питомца, которого она недавно похоронила. Не раздумывая и не дожидаясь окончания новогодних праздников, она приехала в приют и забрала Кокоса в семью.





Православные волгоградцы встретили Рождество Христово

6 января в Рождественский сочельник в волгоградские храмы пришло огромное количество прихожан, которые готовились встретить главный православный праздник - Рождество Христово. Днем в храмах были совершены Великая вечерня в соединении с Божественной литургией.

Уже в ночь с 6 на 7 января Рождественские богослужения в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского Волгограда возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Особую атмосферу уюта и тепла этой ночью можно было наблюдать и в небольших храмах. Встретить Рождество волгоградцы приходили целыми семьями. Церковные песнопения, отблески свечей, умиротворение и покой – такой была атмосфера в Рождественскую ночь в волгоградских храмах.

ДТП с семью погибшими



Страшная авария, которая унесла жизни семерых человек, потрясла жителей Волгоградской области. Вечером 8 января 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» двигавшийся со стороны Москвы грузовик DAF под управлением 45-летнего мужчины вылетел на встречную полосу. Предварительно, у тягача лопнуло колесо. Огромная махина в буквально смысле слова смяла «буханку», в которой находились сотрудники ООО «Афины Волга». Они ехали на рабочую смену в хутор Сидоры, где располагается предприятие, занимающееся свиноводством.



Семь человек погибли на месте. Среди жертв ДТП – 47-летняя Валентина Цыганова и ее 17-летняя дочка Ангелина. У женщины остались четверо детей. Полицейские возбудили уголовное дело. Руководство компании заявило о намерении выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших и взяло на себя организацию похорон. Церемония прощания прошла в хуторе Шакин Кумылженского района 11 января. Сегодня, 12 января, похороны еще одного погибшего состоятся в хуторе Троицкий Михайловского муниципального округа,



