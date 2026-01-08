«Не дали ни воды, ни еды»: волгоградцы 14 часов провели на полу в аэропорту





В аэропрорту Волгограда не удается наладить расписание авиарейсов, которые были задержаны накануне из-за введенных Росавиацией ограничений. По состоянию на день 8 января сбой в расписании коснулся около двадцати самолетов.

Волгоградка Ольга, которая накануне вечером должна была вылететь в Москву самолетом авиакомпании «Победа», поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102», как она и другие пассажиры провели ночь в аэропорту.



- Этот кошмар продолжался 14 часов, мы вылетели только около десяти часов утра. От авиакомпании мы не дождались ни воды, ни еды. Гостиницу предложили только в два часа ночи, а вывезли всех желающих в пятом часу утра. Я не поехала, так как вылет все время переносили то на час, то на два, - вспоминает женщина.



По ее словам, в зале не хватало мест. Кому повезло, тот, скрючившись, дремал на жестких сиденьях. Но многие спали прямо на полу, расстелив одежду. Лишь у самых предусмотрительных, которые, наверняка, уже не в первый раз попадали в аналогичную ситуацию, оказались туристические коврики. А некоторые и вовсе не сомкнули глаз, находясь все время на ногах, так как не нашли подходящего места.



- Это просто издевательство, неужели нельзя было сразу нам сообщить, что не полетим раньше утра? Мы бы могли вернуться домой и поспать по-человечески хотя бы. В московских аэропортах выдают же матрасы, почему у нас так нельзя делать? - возмущается женщина.



Ранее читатели информагентства также жаловались на недостаток мест в переполненном аэропорту.



Напомним, Росавиация трижды с 7 по 8 января закрывала аэропорт Волгограда из-за атаки беспилотников. В регионе за это время было сбито 3 БПЛА. Обломки повредили два дома в Калачевском районе.



Фото читателей V102.RU

