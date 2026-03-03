Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
«Москвичи улетают, про нас - забыли»: рейс из Дубая с застрявшими волгоградцами снова отменили

03.03.2026 21:12
03.03.2026 21:12


Рейс из Дубая в Волгоград, который должен был приземлиться завтра, 4 марта, вновь отменен. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация исчезла с электронного табло воздушной гавани Волгограда.

На связь с редакцией ИА «Высота 102» вышел Алексей, который подтвердил, что у волгоградцев, которые с 28 февраля не могут вылететь из Дубая, нет никакой информации, когда они вернутся на родину.

- В Шардже сейчас моя  сестра с двумя детьми. Всего там волгоградцев человек пятьдесят. Когда сегодня прошла информация, что завтра они могут вылететь, все сначала обрадовались. Стали выяснять у туроператора FUN&SUN, но там заявили, что ничего не знают, когда будет самолет, - поделился мужчина.

По его словам, застрявших волгоградцев пока переселили в менее комфортный отель. Люди находятся в плохом психологическом состоянии. Они готовы вылететь в любой российский город, чтобы самостоятельно добираться до Волгограда.

- Они уже предлагали туроператору написать отказ от каких-либо претензий, лишь бы оказаться в России. Но никаких самолетов в ближайшее время не предвидится. Сестра рассказывала, что в Москву самолеты уходили полупустыми. Неужели нельзя было взять других пассажиров? – возмущается Алексей.

Между тем, на завтра намечены рейсы  авиакомпании Air Arabia. Самолеты направятся из Дубая в Москву и Екатеринбург. Волгоградские туристы снова пока никуда не летят.
 

Напомним, сегодня на электронном табло аэропорта Волгограда появилась информация о рейсе из Дубая в Волгоград, намеченный на 4 марта. Однако теперь никаких данных о рейсе нет.  Вечером 3 марта также стало известно, что в Абу-Даби вновь были слышны взрывы.

Между тем, накануне в Минтрансе было объявлено о возобновлении рейсов на Ближний Восток. Авиакомпаниям удалось проработать обходные маршруты для безопасного выполнения полетов.

Ранее авиакомпанией «FLYDUBAI» уже были выполнены вывозные рейсы 2 марта в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Именно эта компания должна была доставить волгоградцев домой. Сегодня, 3 марта,  россияне смогли вернуться в Екатеринбург, Казань и Москву. Самолеты следуют в обход закрытых зон — через Пакистан, Афганистан и страны Центральной Азии. Но, судя по всему, о волгоградцах все забыли.


23:58
Минобороны: 3 марта в Волгоградской области сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
23:45
Бочаров: в Волгограде от БПЛА пострадали пятеро, атакованы домаСмотреть фотографии
22:10
Аэропорт Волгограда закрыли из-за ракетной опасностиСмотреть фотографии
22:04
Ракетную опасность объявили в Волгоградской области 3 мартаСмотреть фотографии
21:52
Мошенники выманили у семьи погибшего на СВО жителя Волгоградской области 4 млнСмотреть фотографии
21:27
В Волгограде зимой заделали дорожные ямы на 4 тысячах кв. метровСмотреть фотографии
21:12
«Москвичи улетают, про нас - забыли»: рейс из Дубая с застрявшими волгоградцами снова отменилиСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде закупают 134 квартиры для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
19:56
Под Волгоградом похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Штиль»Смотреть фотографии
19:21
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Обезумела от того, что натворили люди»: как сложилась судьба знаменитой в Сталинграде слонихи НеллиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжкеСмотреть фотографии
17:52
В Госдуме сократят перечень оснований для антикоррупционной проверки депутатовСмотреть фотографии
17:25
Одно прямоугольное, другое – квадратное: на юге Волгограда отказались от планов строительства нового ТРЦСмотреть фотографии
17:18
В Жирновске награды шестерых погибших участников СВО передали семьямСмотреть фотографии
17:05
Готовность 31 ГТС к паводку проверяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:49
Кассация не стала пересматривать приговор за аферу с квартирой 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
16:46
На дорогах Волгограда заделают трещины за 15 миллионовСмотреть фотографии
16:45
Полиция ищет осквернителей портретов героев войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:37
В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочкуСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»Смотреть фотографии
15:51
Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 мартаСмотреть фотографии
15:20
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеровСмотреть фотографии
15:17
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 мартаСмотреть фотографии
15:09
Райцентр в Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
15:05
Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанинаСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионовСмотреть фотографии
14:33
Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы КазанковойСмотреть фотографии
14:31
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
 