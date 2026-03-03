



Рейс из Дубая в Волгоград, который должен был приземлиться завтра, 4 марта, вновь отменен. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация исчезла с электронного табло воздушной гавани Волгограда.

На связь с редакцией ИА «Высота 102» вышел Алексей, который подтвердил, что у волгоградцев, которые с 28 февраля не могут вылететь из Дубая, нет никакой информации, когда они вернутся на родину.



- В Шардже сейчас моя сестра с двумя детьми. Всего там волгоградцев человек пятьдесят. Когда сегодня прошла информация, что завтра они могут вылететь, все сначала обрадовались. Стали выяснять у туроператора FUN&SUN, но там заявили, что ничего не знают, когда будет самолет, - поделился мужчина.



По его словам, застрявших волгоградцев пока переселили в менее комфортный отель. Люди находятся в плохом психологическом состоянии. Они готовы вылететь в любой российский город, чтобы самостоятельно добираться до Волгограда.



- Они уже предлагали туроператору написать отказ от каких-либо претензий, лишь бы оказаться в России. Но никаких самолетов в ближайшее время не предвидится. Сестра рассказывала, что в Москву самолеты уходили полупустыми. Неужели нельзя было взять других пассажиров? – возмущается Алексей.



Между тем, на завтра намечены рейсы авиакомпании Air Arabia. Самолеты направятся из Дубая в Москву и Екатеринбург. Волгоградские туристы снова пока никуда не летят.



Напомним, сегодня на электронном табло аэропорта Волгограда появилась информация о рейсе из Дубая в Волгоград, намеченный на 4 марта. Однако теперь никаких данных о рейсе нет. Вечером 3 марта также стало известно, что в Абу-Даби вновь были слышны взрывы.



Между тем, накануне в Минтрансе было объявлено о возобновлении рейсов на Ближний Восток. Авиакомпаниям удалось проработать обходные маршруты для безопасного выполнения полетов.



Ранее авиакомпанией «FLYDUBAI» уже были выполнены вывозные рейсы 2 марта в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Именно эта компания должна была доставить волгоградцев домой. Сегодня, 3 марта, россияне смогли вернуться в Екатеринбург, Казань и Москву. Самолеты следуют в обход закрытых зон — через Пакистан, Афганистан и страны Центральной Азии. Но, судя по всему, о волгоградцах все забыли.





