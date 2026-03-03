



В Краснодаре Четвертый кассационный суд поставил точку в деле о махинациях с квартирой 83-летней волгоградки. Женщина стала жертвой управляющей пансионатом для пожилых людей «Гармония» Валерии Рубцовой. Руководительница оформила квартиру пострадавшей на себя, затем продала, а деньги потратила на свои нужды.

- С 9 по 22 января 2024 года Рубцова путем обмана переоформила в свою собственность квартиру 83-летней женщины, приехавшей в пансионат на месяц во время проведения ремонта жилья. 30 января 2024 года фигурантка уголовного дела продала квартиру потерпевшей, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению, - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

За пожилую женщину вступились знакомые. Они в интересах постаревшей обратились в правоохранительные органы, после чего махинации управляющей тут же вскрылись. Решением суда предприимчивая фигурантка была приговорена к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание она должна была в колонии общего режима, однако не согласилась с вердиктом и попыталась его оспорить.

Отметим, апелляция не нашла в приговоре никаких нарушений. По итогу рассмотрения кассационной жалобы суд вновь встал на сторону обвинения. Квартира возвращена пенсионерке.

Фото: прокуратура Волгоградской области