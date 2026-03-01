Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил губернатора Андрея Бочарова орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. В администрации региона сообщили, что церемония награждения прошла в Москве.

Этой общецерковной награды Русской православной церкви, которая имеет три степени, Андрей Бочаров удостоен за помощь в благоукрашении храма Всех святых на Мамаевом кургане в Волгограде. На церемонии награждения присутствовал и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

В Москве губернатор Волгоградской области посетил Патриаршее богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Примечательно, что орден Сергия Радонежского главе региона вручили в Неделю торжества православия, которое празднуется в первое воскресенье Великого поста. В этот день Церковь вспоминает победу над ересью иконоборчества.

Фото администрации Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!