В Жирновске награды шестерых погибших участников СВО передали семьям

В администрации Жирновского района Волгоградской области состоялась официальная церемония передачи государственных наград родным и близким участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщил глава района Петр Мармура.

Посмертно орденом Мужества награждены:

– Роман Трубинов,

– Виктор Чернышов,

– Андрей Перкович,

– Сергей Апанасенко.

Медаль Суворова передали близким Александра Иванченко.

Маме Дмитрия Шеметова передана медаль «За храбрость» II степени, которой наградили ее сына при жизни, но которую он не успел получить.

Фото V102.RU (архив)