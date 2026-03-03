Главное

Федеральные новости

 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Федеральные новости
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
Общество

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов

Общество 03.03.2026 14:44
0
03.03.2026 14:44


Губернатор Волгоградской области внес изменения в постановление о дополнительной социальной поддержке граждан, принимающих участие в СВО. Как следует из документа, все жители региона, кто заключит контракт с Министерством Обороны России в период с 1 марта по 31 мая 2026 года включительно, получат единовременную выплату более 3 млн рублей. 

По решению губернатора, региональная составляющая увеличилась сразу на полмиллиона рублей — с 2,1 млн до 2,6 млн рублей. Помимо этого, военнослужащие получают федеральные и муниципальные средства. В целом за первый год службы сумма выплат составит от 5,6 млн рублей, добавили в администрации региона.

Напомним, с 1 января в регионе был обновлен список выплат, положенных участникам СВО. Так, выплата в размере 1,7 миллиона рублей предусмотрена для граждан, отобранным военным комиссариатом Волгоградской области на военную службу по контракту и заключившим не ранее 1 января 2026 года контракт с Минобороны о прохождении службы в рядах ВС РФ и назначенным на воинские должности в резервные подразделения.

Такая же выплата положена заключившим контракт с Минобороны не ранее 1 января 2026 года и убывающим в подразделения войск беспилотных систем.

Разовая выплата в размере 1 миллиона рублей положена тем, кого отобрали для прохождения военной службы по контракту и заключившим его не ранее 1 января 2026 года о прохождении воинской службы в ВС РФ, в том числе убывающим в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений.

А также гражданам, которые заключили контракт не ранее 1 января с Минобороны в период прохождения военной службы по призыву. 

Разовая выплата в сумме 400 тысяч рублей выплачивается:  

  • гражданам, которые заключили контракт с Минобороны после 1 января текущего года в период прохождения военной службы по частичной мобилизации 2022 года, призванным с территории Волгоградской области;
  • гражданам, заключившим не ранее 1 января контракт о прохождении службы в войсках Росгвардии в войсковой части 3642, расположенной на территории Волгоградской области;
  • гражданам из числа лиц, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 5.1 статьи 34 ФЗ от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключившим контракт с Минобороны о прохождении воинской службы в ВС РФ.

Выплата в 100 тысяч рублей будет выплачиваться гражданам, призванным на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года. 

Аналогичная разовая выплата полагается и тем, кто заключил контракт с Минобороны о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, на срок не менее одного года. 

_______________________________________

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу ул. Советская,25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

