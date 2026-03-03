Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов





Губернатор Волгоградской области внес изменения в постановление о дополнительной социальной поддержке граждан, принимающих участие в СВО. Как следует из документа, все жители региона, кто заключит контракт с Министерством Обороны России в период с 1 марта по 31 мая 2026 года включительно, получат единовременную выплату более 3 млн рублей. По решению губернатора, региональная составляющая увеличилась сразу на полмиллиона рублей — с 2,1 млн до 2,6 млн рублей. Помимо этого, военнослужащие получают федеральные и муниципальные средства. В целом за первый год службы сумма выплат составит от 5,6 млн рублей, добавили в администрации региона.

Напомним, с 1 января в регионе был обновлен список выплат, положенных участникам СВО. Так, выплата в размере 1,7 миллиона рублей предусмотрена для граждан, отобранным военным комиссариатом Волгоградской области на военную службу по контракту и заключившим не ранее 1 января 2026 года контракт с Минобороны о прохождении службы в рядах ВС РФ и назначенным на воинские должности в резервные подразделения.

Такая же выплата положена заключившим контракт с Минобороны не ранее 1 января 2026 года и убывающим в подразделения войск беспилотных систем.

Разовая выплата в размере 1 миллиона рублей положена тем, кого отобрали для прохождения военной службы по контракту и заключившим его не ранее 1 января 2026 года о прохождении воинской службы в ВС РФ, в том числе убывающим в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений.

А также гражданам, которые заключили контракт не ранее 1 января с Минобороны в период прохождения военной службы по призыву.

Разовая выплата в сумме 400 тысяч рублей выплачивается: гражданам, которые заключили контракт с Минобороны после 1 января текущего года в период прохождения военной службы по частичной мобилизации 2022 года, призванным с территории Волгоградской области;

гражданам, заключившим не ранее 1 января контракт о прохождении службы в войсках Росгвардии в войсковой части 3642, расположенной на территории Волгоградской области;

гражданам из числа лиц, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 5.1 статьи 34 ФЗ от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключившим контракт с Минобороны о прохождении воинской службы в ВС РФ.

Выплата в 100 тысяч рублей будет выплачиваться гражданам, призванным на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года.