В Волгоградской области в результате падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе. Об этом утром 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По предварительным данным, никто из местного населения не пострадал. В школе в поселке Октябрьском развернут пункт временного размещения на случай эвакуации населения из домов, находящихся вблизи с нефтебазой.

– В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, – говорится в сообщении губернатора.

Утром 10 января в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Вынужденно волгоградский аэропорт не принимает и не отправляет гражданские самолеты.