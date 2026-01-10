Происшествия

Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

Происшествия 10.01.2026 06:14
10.01.2026 06:14

В Волгоградской области в результате  падения обломков украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе. Об этом утром 10 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. 

По предварительным данным, никто из местного населения не пострадал. В школе в поселке Октябрьском развернут пункт временного размещения на случай эвакуации населения из домов, находящихся вблизи с нефтебазой. 

– В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, – говорится в сообщении губернатора. 

Утром 10 января в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности. Вынужденно волгоградский аэропорт не принимает и не отправляет гражданские самолеты. 

