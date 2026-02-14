Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
На работе Максима Синицына называют не иначе, как «скорой помощью». Мастер опиловки, он приезжает на вызов в любое время дня и ночи. Мужчину с десятилетним опытом работы в коммунальной сфере уже вообще сложно чем-то напугать – будь то ненормированный график, неожиданные сюрпризы погоды или не самая однозначная реакция прохожих. И все же свою работу он искренне любит. Почему и за что, рассказали в новой видеозарисовке проекта ИА «Высота 102» «Люди для людей».



Максим Синицын, сотрудник МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района, заводит современную машину с мощными щетками и выходит на тротуар, укрытый вязкой снежной кашей. Темные очки, серьезное лицо и мощная техника создают образ весьма брутального специалиста, бросившего вызов погоде.

- Я с детства любил конструкторы. А здесь собираю их вновь. Только уже посложнее да посерьезнее, - не без стеснения говорит волгоградец. – Учился на инженера-строителя, но десять лет назад случайно оказался в коммунальной сфере. Быстро адаптировался, прижился и полюбил свою работу.


Серьезный, погруженный в свои мысли, а потому слегка отстраненный от общих разговоров, Максим Синицын сразу дает понять: он – человек не слова, а дела. Как и многие его коллеги, он не любит говорить высоких фраз о призвании и профессии, которой можно посвятить всю жизнь. Вместо этого он просто выходит на смену и делает свое дело так, как сможет сделать не каждый.

- Когда я только начинал работать в этой сфере, из доступных инструментов были разве что лопаты, метлы, топоры и пилы. Сейчас все постепенно меняется, и, получая такие многофункциональные аппараты, которые за 10-15 минут расчищают весь тротуар от талого снега, мы экономим и время, и силы, - рассуждает мастер зеленого хозяйства. – К хорошему привыкаешь быстро, поэтому брать в руки лопатку уже не очень-то хочется ( Улыбается – Прим.). А вообще мой основной инструмент – пила.


На пару с пилой волгоградец и проводит большинство рабочих смен. Убирая старые ветки или удаляя дерево, грозящее рухнуть на землю мертвым грузом, рабочий нередко попадает в эпицентр внимания.

- Как к нашей работе относятся люди? Да по-разному… В основном, благодарят. Но все ведь разные, всем не угодишь. Бывает, что из одного окна кричат: «Пили», а из другого: «Не смей этого делать». Вот и стоишь между двух огней, - с горькой ухмылкой отвечает Максим Синицын. – Мы работаем для людей, но иногда прохожие, которые никак не связаны с нашей профессией, этого не замечают. У нас же, напротив, со временем проявляется некая профдеформация: идешь по улице и видишь каждую брошенную на землю бумажку, каждую опасно висящую на дереве веточку.


- Максим у нас вообще как скорая помощь, - подключается к разговору его коллега. – Деревья ведь падают не только днем. Вот рухнет порой ночью, перекроет дорогу, и что? Сразу же звоним ему. Нам иногда говорят, что мы приезжаем на вызов едва ли не быстрее экстренных служб.

- Да, недавно помогали сотрудникам водоканала, - поддерживает Максим. – Люди остались без воды и света и, чтобы специалисты могли подобраться к коммуникациям, нужно было обрезать деревья. Справились, конечно.


Останавливаясь рядом с нами с уборочной машиной в руках, Максим Синицын спокойно говорит и о вызовах природы, и о любых профессиональных неурядицах. В этот момент кажется, что работа на земле и есть один из ключей к искомому многими душевному спокойствию. 

- На природе действительно очень хорошо. Выйдешь со светлым настроением, и все идет как по маслу, - признает сотрудник МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района. – За годы работы мы привыкли уже ко всему. Лето? Значит, косим траву. Весна? Начинаем благоустройство. Зима? Убираем снег. Ураганный ветер? Готовим пилу и транспорт и ждем звонков от волгоградцев. Работа есть работа. И нам на ней всегда весело ( Улыбается).


О том, как волгоградские дорожники убирают снежные заносы и расчищают дороги, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото и видео Алексея Костякова

Лента новостей

16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
11:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
09:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектовСмотреть фотографии
08:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирахСмотреть фотографии
07:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
07:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупкеСмотреть фотографии
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
20:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллионСмотреть фотографии
18:49
В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафамиСмотреть фотографии
18:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
 