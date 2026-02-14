



На работе Максима Синицына называют не иначе, как «скорой помощью». Мастер опиловки, он приезжает на вызов в любое время дня и ночи. Мужчину с десятилетним опытом работы в коммунальной сфере уже вообще сложно чем-то напугать – будь то ненормированный график, неожиданные сюрпризы погоды или не самая однозначная реакция прохожих. И все же свою работу он искренне любит. Почему и за что, рассказали в новой видеозарисовке проекта ИА «Высота 102» «Люди для людей».





Максим Синицын, сотрудник МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района, заводит современную машину с мощными щетками и выходит на тротуар, укрытый вязкой снежной кашей. Темные очки, серьезное лицо и мощная техника создают образ весьма брутального специалиста, бросившего вызов погоде.

- Я с детства любил конструкторы. А здесь собираю их вновь. Только уже посложнее да посерьезнее, - не без стеснения говорит волгоградец. – Учился на инженера-строителя, но десять лет назад случайно оказался в коммунальной сфере. Быстро адаптировался, прижился и полюбил свою работу.





Серьезный, погруженный в свои мысли, а потому слегка отстраненный от общих разговоров, Максим Синицын сразу дает понять: он – человек не слова, а дела. Как и многие его коллеги, он не любит говорить высоких фраз о призвании и профессии, которой можно посвятить всю жизнь. Вместо этого он просто выходит на смену и делает свое дело так, как сможет сделать не каждый.

- Когда я только начинал работать в этой сфере, из доступных инструментов были разве что лопаты, метлы, топоры и пилы. Сейчас все постепенно меняется, и, получая такие многофункциональные аппараты, которые за 10-15 минут расчищают весь тротуар от талого снега, мы экономим и время, и силы, - рассуждает мастер зеленого хозяйства. – К хорошему привыкаешь быстро, поэтому брать в руки лопатку уже не очень-то хочется ( Улыбается – Прим.). А вообще мой основной инструмент – пила.





На пару с пилой волгоградец и проводит большинство рабочих смен. Убирая старые ветки или удаляя дерево, грозящее рухнуть на землю мертвым грузом, рабочий нередко попадает в эпицентр внимания.

- Как к нашей работе относятся люди? Да по-разному… В основном, благодарят. Но все ведь разные, всем не угодишь. Бывает, что из одного окна кричат: «Пили», а из другого: «Не смей этого делать». Вот и стоишь между двух огней, - с горькой ухмылкой отвечает Максим Синицын. – Мы работаем для людей, но иногда прохожие, которые никак не связаны с нашей профессией, этого не замечают. У нас же, напротив, со временем проявляется некая профдеформация: идешь по улице и видишь каждую брошенную на землю бумажку, каждую опасно висящую на дереве веточку.





- Максим у нас вообще как скорая помощь, - подключается к разговору его коллега. – Деревья ведь падают не только днем. Вот рухнет порой ночью, перекроет дорогу, и что? Сразу же звоним ему. Нам иногда говорят, что мы приезжаем на вызов едва ли не быстрее экстренных служб.

- Да, недавно помогали сотрудникам водоканала, - поддерживает Максим. – Люди остались без воды и света и, чтобы специалисты могли подобраться к коммуникациям, нужно было обрезать деревья. Справились, конечно.





Останавливаясь рядом с нами с уборочной машиной в руках, Максим Синицын спокойно говорит и о вызовах природы, и о любых профессиональных неурядицах. В этот момент кажется, что работа на земле и есть один из ключей к искомому многими душевному спокойствию.

- На природе действительно очень хорошо. Выйдешь со светлым настроением, и все идет как по маслу, - признает сотрудник МБУ ЖКХ Краснооктябрьского района. – За годы работы мы привыкли уже ко всему. Лето? Значит, косим траву. Весна? Начинаем благоустройство. Зима? Убираем снег. Ураганный ветер? Готовим пилу и транспорт и ждем звонков от волгоградцев. Работа есть работа. И нам на ней всегда весело ( Улыбается).





Фото и видео Алексея Костякова