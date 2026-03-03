Бочаров: в Волгограде от БПЛА пострадали пятеро, атакованы дома





Губернатор Волгоградской области сообщил о последствиях атаки БПЛА на регион 3 марта.

- Сегодня подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе - падение БПЛА в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах, - заявил глава региона.



Андрей Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений иных объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.



Напомним, сегодня вечером в регионе были объявлены беспилотная и ракетная опасность. Росавиация закрыла аэропорт в целях безопасности.





