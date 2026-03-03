Минобороны: 3 марта в Волгоградской области сбит 1 БПЛА





Минобороны РФ отчиталось о работе ПВО вечером 3 марта. По данным ведомства, в период с 20-00 до 23-00 ч. в трех регионах России были перехвачены и уничтожены 38 БПЛА.

34 беспилотника сбили в Ростовской области, 3 – в Крыму и 1 – в Волгоградской области.



Напомним, Андрей Бочаров сообщил о последствиях налета БПЛА. В Волгограде пострадали пятеро человек, им оказывается помощь. Повреждения получили три дома в Среднеахтубинском районе, МКД на улице Батова,6 в Тракторозаводском. В Ворошиловском районе обломки упали в нежилой зоне.



