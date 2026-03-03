Полиция ищет осквернителей портретов героев войны под Волгоградом





Полицейскими в Палласовском районе начата проверка по факту порчи портретов участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, как сообщало V102.RU, неизвестные разрисовали зеленой краской портреты участников войны, расположенные на баннере в городском парке. Власти района выразили возмущение действиями неизвестных, предположив, что это могли сделать несовершеннолетние хулиганы.