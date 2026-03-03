Готовность 31 ГТС к паводку проверяют в Волгоградской области

В Волгоградской области стартовала проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску большой воды в половодье. Межведомственной комиссии предстоит до конца марта обследовать 31 ГТС в 10 районах области и одном муниципальном округе.

По информации облкомприроды, в комиссию входят специалисты профильного комитета администрации региона, а также облкомбезопасности населения, МЧС России и Ростехнадзора. В ходе проверок также будет дана оценка состояния участков русел рек, где возможно образование заторов.

- Специалисты осмотрят паводкоопасные участки водных объектов, проверят наличие подъездных путей к ГТС. Особое внимание — готовности к паводку самих дамб, плотин и мостов: их техническому состоянию и эксплуатационной надежности, - уточнили в комитете.

Ранее сообщалось, что пропуск основных паводковых вод начнётся в регионе в конце марта – начале апреля. Несмотря на обильные снегопады, пока что эксперты не ожидают опасного уровня подъёма уровня водных объектов.

Фото: облкомприроды





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!