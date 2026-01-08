Названа причина жуткого ДТП под Волгоградом с семью погибшими

Предварительной причиной страшного ДТП в Михайловке стал выезд на встречную полосу грузовика из-за лопнувшего колеса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, где взяли на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Михайловском районе.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что около 18:16 ч. 8 января на 763-м км автодороги Р-22 «Каспий» двигавшийся со стороны Москвы грузовик DAF под управлением 45-летнего мужчины совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем УАЗ 220695-04. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры УАЗа - 7 человек, включая 17-летнюю девочку.