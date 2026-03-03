Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 марта





Жители Волгоградской области, застрявшие в Дубае, могут вернуться домой уже завтра, 4 марта. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, прилет рейса из эмирата в Волгоград запланирован на 22.20 мск. Спустя час воздушное судно вылетит в обратном направлении.

Напомним, ранее российские и иностранные авиакомпании приостановили авиасообщения между Россией и ближневосточными странами. Воздушное пространство ОАЭ и ряда стран было закрыто в целях безопасности.

Накануне в Минтрансе было объявлено о возобновлении рейсов на Ближний Восток. Авиакомпаниям удалось проработать обходные маршруты для безопасного выполнения полетов.

Ранее авиакомпанией «FLYDUBAI» уже были выполнены вывозные рейсы 2 марта в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. 3 марта россияне смогли вернуться в Екатеринбург, Казань и Москву. Самолеты следуют в обход закрытых зон — через Пакистан, Афганистан и страны Центральной Азии.