



Завтра, 4 марта, в Волжском простятся с Василием Волковым с позывным Штиль. Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Василий родился в Республике Башкортостан. Учился в школе в Челябинске. С ранних лет отличался собранностью, ответственностью и спокойным характером — неслучайно именно такой и был у него позывной.



Срочную службу проходил в Подмосковье, где получил сержантское звание и был переведен на легендарный полигон Капустин Яр. В 2018 году Василий Волков переехал в Волжский. Работал на крупном промышленном предприятии. В Волжском создал семью, стал отцом.



Василий уверенно выполнял поставленные задачи, не пасовал перед трудностями и всегда оставался верным присяге и товариществу. Депутат выразил соболезнование родным волжанина.



Фото Андрей Гимбатов t.me



