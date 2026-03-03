Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской области

В Волгоградской области с 18-42 ч. 3 марта введен режим угрозы атак БПЛА. Сообщения о беспилотной опасности получают жители региона со стандартными предостережениями: избегать открытых участков на улице и не приближаться к окнам.
Напомним, режим беспилотной опасности действовал ночью 3 марта в течение четырех часов.
