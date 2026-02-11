Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Федеральные новости
 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
От больших синяков до серьезных переломов со смещением: врач-травматолог назвал самые популярные травмы в гололед

Общество 11.02.2026 08:00
11.02.2026 08:00


Обрушившийся на Волгоградскую область гололед обернулся вполне ожидаемым ажиотажем в травмпунктах. Не удержавшись на гладких, как зеркало, тротуарах, горожане стали поступать с переломами голеностопа и лучевой кости, разрывом связок и растяжениями. О других наиболее часто встречающихся травмах, главных группах риска и шансе на избежание зимних неприятностей корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с травматологом-ортопедом больницы № 12 Дмитрием Новиковым.


К тому, что зимние скачки температур, превращающие город в огромный каток под открытым небом, неминуемо приводят к самым загруженным и «горячим» сменам волгоградским травматологом, конечно же, не привыкать.

- Гололёд в Волгограде — это классический «сезонный всплеск» обращений, особенно в январе–феврале, когда после оттепели ночью подмораживает, а днём все тает, и на дорогах снова появляется гололедица, - комментирует Дмитрий Новиков. – Именно из-за нашей переменчивой погоды волгоградцы обращаются за помощью травматологов гораздо чаще, чем в среднем жители других регионов России.

За годы работы волгоградские врачи составили список самых распространенных травм в дни, когда горожане не идут, а буквально катятся по дорогам.

Большинство волгоградцев, пострадавших в неравной битве со льдом, обращаются в травмпункты с переломами и повреждениями голеностопного сустава. По словам врача больницы № 12, в «нелетную» погоду число таких пациентов достигает 30, а порой и 40%.

- Волгоградцы подворачивают ногу, ощущают сильную боль и видят резкий отек. Часто мы имеем дело с переломом лодыжек (наружной/внутренней), разрывов связок (синдесмоз, дельтовидная связка) или просто с тяжёлым растяжением. В Волгограде это травма №1 — люди идут быстро по скользким тротуарам на спусках (например, в центре, на набережной, в Ворошиловском/Краснооктябрьском районах), - объясняет Дмитрий Новиков.

Падение на скользких улицах довольно часто оборачивается и переломами лучевой кости ( пациенты с такой травмой составляют практически четверть от общего числа обратившихся в травмпункт).

- Падая вперед, пешеходы выставляют руку вперед, что в некоторых случаях приводит к классическому перелому дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением или без, - объясняет врач травматолог-ортопед. – Чаще всего такая травма встречается у пожилых людей и женщин от 45 лет.

Одним из самых «легких», но в то же время болезненным последствием неудачного падения Дмитрий Новиков называет ушиб мягких тканей и растяжение связок. Осмотрев себя на месте и не заметив серьезных повреждений, горожане чаще всего продолжают свой маршрут. Однако спустя пару дней многие из неудачно приземлившихся на городском катке жителей все же обращаются к врачу.

- Примерно в четверти случаев волгоградцы приземляются на копчик, крестец, ягодицы, падают на колени, ударяясь локтями или плечами. Чаще всего за помощью врачей они обращаются через 1-2 дня, когда отек и появившийся на месте падения синяк уже достигли приличных размеров.


А вот самым страшным ударом для пешеходов Дмитрий Новиков называет перелом шейки бедра.

- Пожилые люди могут упасть на бок и, не имея возможности встать, вдруг ощутить резкую боль в паху или в бедре. Увы, но с такой травмой в первые месяцы сохраняется высокий риск летальности, - констатирует специалист. – К тому же, в Волгограде подобная травмы часто заканчивается операцией, так как консервативно все срастается плохо.

Народный рейтинг самых распространенных «гололедных» травм завершают ушибы коленного сустава – повреждения менисков, связок и надколенника. В этом случае волгоградцы либо сразу падают на колени, либо неудачно скручиваются на приземлении и получают неприятные напоминания о февральском гололеде.

Кто находится в группе риска?

Наиболее опасной утренняя прогулка по обледеневшим улицам становится для пожилых людей. Травматолог-ортопед отмечает, что во время пресловутого «сезонного всплеска» 40-50% тяжелых переломов приходится именно на пенсионеров.

Почему: остеопороз (хрупкость костей), снижение координации, замедленная реакция, частые головокружения из-за гипертонии/сердечных проблем, плохое зрение/слух.

Типичные травмы: перелом шейки бедра, вертельные переломы бедра, переломы лучевой кости, ключицы, компрессионные переломы позвоночника. В Волгограде это самая распространенная причина госпитализаций в травматологию зимой.


Серьезной головной болью костоломный гололед в Волгограде может стать и для волгоградцев среднего возраста – от 45 до 65 лет. В случае с ними ситуацию рискуют усугубить такие хронические болезни, как :

- остеопороз или низкая костная плотность (часто у женщин в менопаузе),

- проблемы с суставами (артроз коленей/голеностопа),

- нарушения равновесия (вестибулярные расстройства, последствия инсультов, диабетическая нейропатия),

- лишний вес (увеличивает нагрузку на суставы при падении).

Типичные травмы: переломы лодыжек, лучевой кости, тяжёлые растяжения/разрывы связок.

Незапланированным знакомством с волгоградскими травматологами также оборачивается желание волгоградцев ( а чаще всего волгоградок) выглядеть эффектно даже в самых неподходящих для этого условиях. В эту категорию врачи включают не только девушек на высоких каблуках, но и мужчин в обуви с гладкой кожаной подошвой.

- Спешка и «беготня», ранние сумерки или плохое освещение тротуаров, проблемы со зрением, а также прием лекарств, которые вызывают головокружение, становятся дополнительными факторами риска, усиливающими вероятность падения в любой из этих групп, - заключает Дмитрий Новиков.

Кому стоит быть максимально осторожными на ледяных дорогах?

В дни, когда прогноз погоды не сулит волгоградцам ничего хорошего, травматологи советуют включать «режим повышенной осторожности» не только пожилым людям, но и беременным женщинам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и хроническими болезнями костей и суставов, горожанам с избыточным весом ( ИМТ больше 30-35), волгоградцам, принимающим снотворные, седативные препараты, а также антидепрессанты и нейролептики, способные влиять на координацию и равновесия.


Врач больницы № 12 рекомендует не рисковать и откладывать все несрочные дела и планы людям с нарушениями зрения и слуха ( без коррекции). В группу риска в разгар февральских «катаний» Дмитрий Новиков включает также детей до 8 лет, которые могут выйти из дома без присмотра взрослых.

Реально ли уберечь себя от падения?

Казалось бы, что рекомендации врачей большинство волгоградцев, которых не удивить гололедом, знают назубок. Однако в кабинете врача пострадавшие от гололеда горожане растерянно разводят руками. Итак, риск опасного приземления на ледяное «зеркало» значительно снижает качественная обувь с хорошими протекторами – пускай и невероятно модные, но все же опасные угги или модели с кожанами подошвами врач советует отложить до лучших времен.

- По льду необходимо идти мелкими шажками подобно пингвину – ноги слегка расставлены в сторону, а вес переносится на всю стопу, - рекомендует травматолог-ортопед. – Руки следует вытащить из карманов. Пожилым же волгоградцам лучше либо совсем не выходить на улицу в гололед, либо брать в руки трость с шипом.

Если неприятное падение все же случилось, горожанам рекомендуют не продолжать свой утренний марафон на повышенных скоростях, а сперва проверить, двигаются ли их конечности и нет ли в них деформации и хруста.

Фото из архива V102.ru, коллаж Алексея Костякова 

