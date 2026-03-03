



После резких снижений температур и снежных «морей» прошедшая зима в Волгоградской области становилась предметом бурных обсуждений. Успев отвыкнуть от крепких морозов, горожане не раз называли ее аномальной. Однако волгоградские ученые подобные формулировки признают слишком громкими. С какими показателями самый холодный за последние годы сезон завершил трехмесячный «марафон» они рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».

- Когда речь идет об аномалиях, важно понимать, с чем мы, собственно, сравниваем. Обычная русская зима – понятие, которое можно отнести к погоде XX века. Ее хорошо помнит старшее поколение – мороз, снеговики, катание на санках с горок, городские катки и дворовые хоккейные коробки, всю зиму покрытые льдом, - комментирует заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – Разумеется, и в XX веке зимы были разными – случались, к примеру, и действительно теплые сезоны. А уж глубокие оттепели среди морозов и вовсе всегда являлись характерной для Волгограда чертой. Тем не менее, средняя температура зим во второй половине ХХ века в Волгограде составляла -8,1 градуса. Прошедший же сезон получился ощутимо теплее - всего -5,1 градуса.





В XXI веке морозный сезон хотя и отличался от своих предшественников, но все же укладывался в сухое научное понятие «среднемноголетних значений».

- Прошедшая зима на 0,7 градуса холоднее современной многолетней нормы. Едва ли такое отклонение можно считать аномалией. Статистический анализ показывает, что завершившийся сезон был чрезвычайно близок к средним значениям XXI века. Статус самого холодного до сих пор держится за сезоном 2002-2003 года, когда среднесезонная температура составила -8,5 градусов. Это была единственная зима XXI века, которая оказалась холоднее климатической нормы XX века. А, значит, тенденции потепления климата очевидны, - рассуждает волгоградский географ.





Несмотря на то, что волгоградские дорожники и коммунальщики за несколько месяцев сполна вкусили все прелести продолжительных снегопадов, статус «самой-самой» географы не готовы ставить пролетевшей зиме и за количество осадков.

- Эта зима оказалась чуть более снежной, чем ее предшественницы – выпало 140 мм осадков при норме 114 мм. Однако уже в первых числах весны от зимнего «богатства» уже мало что осталось. Начавшееся строго по календарю потепление уничтожило большую часть снега. В целом прошедший сезон, хотя и оказался самым холодным из пяти последних зим, не побил никаких климатических рекордов, оказавшись самой обычной, статистически средней зимой. Но к хорошему привыкаешь быстро и после очень теплого сезона 2024-25 года зима 2025-26 воспринималась нами по-настоящему морозной, - заключает Денис Солодовников.