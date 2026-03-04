Волгоградцы в соцсетях объединились для помощи пострадавшим от БПЛА





Жители Волгограда предлагают в соцсетях помощь для жителей пострадавшего дома №6 по улице Батова. Горожане оставляют свои телефоны, выражая готовность привезти матрацы, медикаменты, продукты. Жителей зовут в свои дома и квартиры на ночевку и предлагают бесплатно отвезти их в безопасное место.

Напомним, вечером в результате атаки БПЛА пострадали пять человек, повреждения получили дома на территории Волгограда и области, в том числе МКД в Тракторозаводском районе. Мэрия Волгограда организовала ПВР со спальными местами и горячим питанием для жильцов домов. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль координацию действий для помощи волгоградцам.





