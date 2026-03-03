В Волгограде зимой заделали дорожные ямы на 4 тысячах кв. метров





Более 4000 квадратных метров дорожного полотна восстановлено в Волгограде с начала текущего года, сообщили в мэрии. Выявленные дефекты на отдельных участках городских магистралей специалисты дорожных служб устраняют с помощью литой асфальтобетонной смеси.

На данный момент ямочный ремонт выполнен в Красноармейском районе (проспект Героев Сталинграда, улица Довженко), Кировском(улицы 64-й Армии и Кирова), Советском (проспект Университетский). Также проведены работы в Ворошиловском районе (улица Череповецкая), Центральном (проспект Ленина — Нулевая Продольная), Дзержинском (Третья Продольная, улицы Дорожников и Историческая), Краснооктябрьском (улицы Еременко и Ленина), Тракторозаводском (улицы Ополченская и Николая Отрады).

Справка. В зимний период ремонт дорожного полотна производится с использованием литого асфальтобетона — специальной смеси, которая позволяет проводить работы даже при низких температурах воздуха.



