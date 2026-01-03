Общество

«Пытались достать целый месяц»: под Волгоградом развернули операцию по спасению лебедя

03.01.2026
В Волгоградской области новый 2026 год начался с чуда - неравнодушным людям сообща удалось спасти жизнь попавшему в беду лебедю. Так, в Калачевском районе местные жители и волонтеры смогли вызволить из ледяного плена раненного лебедя, который отбился от стаи. Как рассказала жительница поселка Береславка Жанна, птица целый месяц ждала своего спасения. 

 Лебедь находился на водохранилище практически с начала декабря. Все это время с ним находился еще один лебедь, который охранял его. Попытки достать птицу не увенчались успехом, поскольку к ней невозможно было подобраться из-за воды. В связи с этим я забила тревогу. К счастью, откликнулись волонтеры и местные жители,  вспоминает женщина. 


По словам волгоградки, чтобы птица не погибла, ее периодически подкармливали. С наступлением морозов ситуация осложнилась - вода в водохранилище замерзла, и лебедь оказался в ледяной ловушке. Жители также пытались обратиться в службы, однако никакой помощи с их стороны не последовало. Несмотря на это, жители поселка не отчаялись и собственными силами смогли спасти птицу. 

 Позже, когда лед стал более твердый, его все-таки удалось достать местным жителям. У него оказалось сильное обморожение лапок. После с нами связались волонтеры, которые забрали лебедя себе, чтобы оказать ему необходимую помощь. К счастью, история закончилась благополучно. Второй лебедь после спасения улетел,  пояснила неравнодушная женщина.

Вместе со всеми местными жителями за историей следили журналисты газеты «Борьба», которые освещали все подробности трогательной истории. Как удалось позже узнать корреспондентам газеты, спасённый лебедь оказался женской особью. 

— Иногда кажется, что мир огромен, а мы в нём маленькие. Но эта история — о том, как несколько человек, несколько звонков, несколько добрых сердец могут изменить ход событий. Могут подарить шанс на жизнь. Могут напомнить: Калачевский район — это там, где не проходят мимо, — поделились своими впечатлениями об истории в газете. 

По информации волонтерского центра «Птичий остров», где сейчас находится лебедь, его жизни больше ничего не угрожает.

Фото: газета «Борьба» 

