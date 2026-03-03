



3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды 14,2 тыс. уголовных дел о коррупции, что сразу на четверть выше уровня 2024 года.

Наживаются на своём служебном положении не только одиночки, но и целые коррупционные ОПГ. В отношении последних правоохранителями были переданы в суд 555 уголовных дел. В числе привлекаемых к уголовной ответственности оказались сразу 617 лиц с особым правовым статусом: судьи, прокуроры, представители депутатского корпуса.

Говоря о размахе в стране коррупционных преступлений, председатель СК России Александр Бастрыкин предложил законодательно закрепить в качестве уголовного наказания полную конфискацию имущества коррупционеров. По мнению руководителя, это позволило бы ощутимо остудить пыл разного рода авантюристов.

Отметим, в целом в 2025 году в суды направлено 93 тыс. уголовных дел. К ответственности привлекаются 104 тысячи фигурантов. Раскрыто 659 убийств. Благодаря совместным усилиям СК России, МВД и ФСБ удалось возместить государству ущерб, нанесённый преступной деятельностью, в размере 128 млрд рублей, а также наложить арест на имущество обвиняемых в размере 196,5 млрд рублей.

Фото: СК России