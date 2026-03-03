Главное

Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
 Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил 3 марта о введении устного экзамена по истории в 9-м классе. По его словам, впервые российских школьников проверят на знание исторических фактов в 2026/27...
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров

03.03.2026 15:20
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды 14,2 тыс. уголовных дел о коррупции, что сразу на четверть выше уровня 2024 года.

Наживаются на своём служебном положении не только одиночки, но и целые коррупционные ОПГ. В отношении последних правоохранителями были переданы в суд 555 уголовных дел. В числе привлекаемых к уголовной ответственности оказались сразу 617 лиц с особым правовым статусом: судьи, прокуроры, представители депутатского корпуса.

Говоря о размахе в стране коррупционных преступлений, председатель СК России Александр Бастрыкин предложил законодательно закрепить в качестве уголовного наказания полную конфискацию имущества коррупционеров. По мнению руководителя, это позволило бы ощутимо остудить пыл разного рода авантюристов.

Отметим, в целом в 2025 году в суды направлено 93 тыс. уголовных дел. К ответственности привлекаются 104 тысячи фигурантов. Раскрыто 659 убийств. Благодаря совместным усилиям СК России, МВД и ФСБ удалось возместить государству ущерб, нанесённый преступной деятельностью, в размере 128 млрд рублей, а также наложить арест на имущество обвиняемых в размере 196,5 млрд рублей.

16:21
Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»
15:51
Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 марта
15:20
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
15:17
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 марта
15:09
Райцентр в Волгоградской области остался без воды из-за аварии
15:05
Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанина
14:44
Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов
14:33
Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы Казанковой
14:31
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернета
13:58
Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классах
13:29
В Урюпинске простятся с 44-летним стрелком Сергеем Кукушкиным
12:25
«Динамо-Синара» в четвертьфинале женской Суперлиги: расписание матчей
11:51
Под Волгоградом 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «китайце»
11:51
Осужденную за кражу в Москве волгоградку заставили вернуть похищенное с процентами
11:45
Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной
11:41
В трущобах, но с «золотым» тарифом: волгоградцы рассказали, как выживают в расползающемся на части общежитии
11:38
Волгоградка взыскала с УК ущерб после прилёта песочницы
11:25
Продвинутым дояркам в Волгоградской области готовы платить более 100 тысяч
10:56
Андрею Бочарову презентовали модель народного мемориала в честь бойцов СВО
10:43
«Крупные игроки рвут на себе волосы»: в Волгограде накануне 8 Марта снизилась закупочная цена тюльпанов
10:34
В Урюпинске соцобъекты и жилые дома из-за аварии остались без воды
10:29
В Волгограде прощаются с погибшим на СВО полицейским Алексеем Звонковым
10:28
Волжанке грозит до пяти лет тюрьмы за фиктивную прописку нелегалов
10:23
В Ростовской области весной ожидается аномальное за 30 лет тепло
10:21
Волгоградскую область советуют туристам для отдыха на природе в марте
10:12
Под Волгоградом не нашлось желающих улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы за 2,4 млрд рублей
10:11
Под Волгоградом продавец заплатит 5 тысяч за «Лунтика» без документов
10:00
Соревнования ко Дню шахтера стартовали в Волгоградской области
09:47
Массовые проверки торговцев цветами начались в Волгоградской области
09:34
Волгоградцев предупредили о фейковых цветочных онлайн-магазинах
 