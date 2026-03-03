Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге Волгограда









Видео целого семейства крыс сняли очевидцы в Красноармейском районе Волгограда. Упитанные грызуны попали в кадр около общежития по улице Удмурсткая, 2.

Как сообщают волгоградцы, переносчики опасных инфекций облюбовали кучу мусора со старыми автомобильными покрышками и свободно передвигаются около здания, не боясь людей.

Напомним, что соседство жителей Волгограда с крысами неоднократно становилось темой обсуждения в социальных сетях и СМИ в 2025 году. По информации Роспотребнадзора, жалобы жителей региональной столицы на грызунов поступали в Управление так же часто, как на неубранные подъезды и мусор. По такому случаю корреспонденты ИА «Высота102» даже пообщались с волгоградским биологом и дезинфектором, узнав их мнение о причинах небывалой активности животных и способах борьбы с ними.

Видео Волгоград с огоньком t.me; Изображение создано при помощи ИИ