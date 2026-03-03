Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
Федеральные новости
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
Спорт

Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжке

Спорт 03.03.2026 17:59
0
03.03.2026 17:59


Сегодня в легкоатлетическом манеже Южно‑Сахалинска в рамках чемпионата России и Всероссийских соревнований в помещении состоялся финал по тройному прыжку среди женщин. Соревнования, стартовавшие в 18:00 по местному времени, подарили зрителям яркие эмоции и неожиданные повороты.

На дорожку вышли спортсменки из разных регионов России: Волгоградской, Самарской, Московской, Тульской и других областей. Каждая участница стремилась показать лучший результат и завоевать место на пьедестале.

По итогам напряжённой борьбы чемпионкой стала Дарья Нидбайкина (Московская область — Брянская область), завоевавшая золото с результатом 13,87 м — это её сезонный рекорд (SB). Лучший личный результат (PB) спортсменки — 14,64 м. Лучший прыжок был показан в последней попытке, что говорит о грамотной тактике и умении собраться в решающий момент.


Серебро завоевала Алина Абраменко из Волгоградской области. Спортсменка продемонстрировала стабильное выступление: во второй попытке она показала лучший результат — 13,47 м, ещё две попытки (13,37 м). Этот результат близок к личному и сезонному рекорду Алины (13,59 м).

Бронзовую медаль завоевала Юлия Якунина (Тульская область) с результатом 13,45 м, отстав от ближайшей соперницы на 2 см. Лучший результат спортсменка показала в третьей попытке.

Анастасия Матвеева, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, заняла восьмое место, показав в пятой попытке результат 12,68 м.

Александр Веселовский

Фото: Алина Абраменко 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.03.2026 17:59
Спорт 03.03.2026 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2026 12:25
Спорт 03.03.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.03.2026 06:51
Спорт 03.03.2026 06:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 19:03
Спорт 02.03.2026 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 14:37
Спорт 02.03.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 11:54
Спорт 02.03.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.03.2026 10:24
Спорт 02.03.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 22:00
Спорт 01.03.2026 22:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 18:05
Спорт 01.03.2026 18:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 09:37
Спорт 01.03.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.03.2026 08:26
Спорт 01.03.2026 08:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.02.2026 14:57
Спорт 28.02.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 21:14
Спорт 27.02.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.02.2026 14:53
Спорт 27.02.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.02.2026 19:24
Спорт 26.02.2026 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:56
Под Волгоградом похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» с позывным ШтильСмотреть фотографии
19:40
Упрямого волгоградца арестовали на 5 суток за тонировкуСмотреть фотографии
19:21
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Обезумела от того, что натворили люди»: как сложилась судьба знаменитой в Сталинграде слонихи НеллиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжкеСмотреть фотографии
17:52
В Госдуме сократят перечень оснований для антикоррупционной проверки депутатовСмотреть фотографии
17:25
Одно прямоугольное, другое – квадратное: на юге Волгограда отказались от планов строительства нового ТРЦСмотреть фотографии
17:18
В Жирновске награды шестерых погибших участников СВО передали семьямСмотреть фотографии
17:05
Готовность 31 ГТС к паводку проверяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:49
Кассация не стала пересматривать приговор за аферу с квартирой 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
16:46
На дорогах Волгограда заделают трещины за 15 миллионовСмотреть фотографии
16:45
Полиция ищет осквернителей портретов героев войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:37
В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочкуСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»Смотреть фотографии
15:51
Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 мартаСмотреть фотографии
15:20
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеровСмотреть фотографии
15:17
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 мартаСмотреть фотографии
15:09
Райцентр в Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
15:05
Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанинаСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионовСмотреть фотографии
14:33
Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы КазанковойСмотреть фотографии
14:31
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:58
Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классахСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске простятся с 44-летним стрелком Сергеем КукушкинымСмотреть фотографии
12:25
«Динамо-Синара» в четвертьфинале женской Суперлиги: расписание матчейСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «китайце»Смотреть фотографии
11:51
Осужденную за кражу в Москве волгоградку заставили вернуть похищенное с процентамиСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежнойСмотреть фотографии
11:41
В трущобах, но с «золотым» тарифом: волгоградцы рассказали, как выживают в расползающемся на части общежитииСмотреть фотографии
 