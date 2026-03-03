



Сегодня в легкоатлетическом манеже Южно‑Сахалинска в рамках чемпионата России и Всероссийских соревнований в помещении состоялся финал по тройному прыжку среди женщин. Соревнования, стартовавшие в 18:00 по местному времени, подарили зрителям яркие эмоции и неожиданные повороты.

На дорожку вышли спортсменки из разных регионов России: Волгоградской, Самарской, Московской, Тульской и других областей. Каждая участница стремилась показать лучший результат и завоевать место на пьедестале.

По итогам напряжённой борьбы чемпионкой стала Дарья Нидбайкина (Московская область — Брянская область), завоевавшая золото с результатом 13,87 м — это её сезонный рекорд (SB). Лучший личный результат (PB) спортсменки — 14,64 м. Лучший прыжок был показан в последней попытке, что говорит о грамотной тактике и умении собраться в решающий момент.





Серебро завоевала Алина Абраменко из Волгоградской области. Спортсменка продемонстрировала стабильное выступление: во второй попытке она показала лучший результат — 13,47 м, ещё две попытки (13,37 м). Этот результат близок к личному и сезонному рекорду Алины (13,59 м).

Бронзовую медаль завоевала Юлия Якунина (Тульская область) с результатом 13,45 м, отстав от ближайшей соперницы на 2 см. Лучший результат спортсменка показала в третьей попытке.

Анастасия Матвеева, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой, заняла восьмое место, показав в пятой попытке результат 12,68 м.

Александр Веселовский

Фото: Алина Абраменко