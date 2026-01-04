Актуально

Испугался идти домой? Что известно о гибели школьника в новогоднюю ночь под Волгоградом

Актуально 04.01.2026 07:38
0
04.01.2026 07:38


Волгоградскую область 1 января потрясло происшествие в Киквидзенском районе. Как сообщало ИА «Высота 102», в селе Завязка в новогоднюю ночь пропал 15-летний мальчик. Затем стало известно о том, что подросток погиб, замерзнув насмерть на улице. 

До сих пор о гибели школьника информации совсем немного – правоохранительные органы хранят молчание, а потрясенные случившимся местные жители неохотно идут на разговоры. Однако некоторые подробности все же стали известны ИА «Высота 102» на третий день после трагедии. 

По данным источника информагентства, пожелавшего не афишировать своего имени, окоченевшее тело мальчика было обнаружено во время поисков возле соседнего дома – буквально в паре сотне метров от дома, где его ждали родители. За несколько часов до смерти подросток отправился на прогулку с друзьями. 

– 31 декабря вечером Антон (имя изменено, – Прим.ред.) пошел на местную дискотеку. Дело молодое – где весело, там, как правило, и алкоголь. Ребята выпили. И мальчик, видимо, не рассчитал силы – к дому его друзья привели в состоянии глубокого опьянения, – сообщил собеседник ИА «Высота 102».

По не подтвержденным официально данным, доставив друга по адресу, подростки не стали передавать его в руки родителям. 

– Привели к дому и ушли, – говорит источник информагентства. – Почему не завели домой? Видимо, побоялись. Может быть, по молодости недооценили потенциальные риски. Может быть, очень спешили. Но факт остается фактом – до дома Антон так и не дошел. 

По каким-то причинам 15-летний мальчик не нашел дорогу к родному дому, либо намеренно свернул в сторону от него. Ночью, при достаточно крепком морозе, он, вероятнее всего уснул и замерз. 

Все обстоятельства гибели ребенка устанавливают правоохранительные органы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Актуально
04.01.2026 07:38
Актуально 04.01.2026 07:38
Комментарии

0
Далее
Актуально
22.12.2025 19:50
Актуально 22.12.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Актуально
16.12.2025 18:02
Актуально 16.12.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
10.12.2025 19:02
Актуально 10.12.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
03.12.2025 15:32
Актуально 03.12.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Актуально
03.12.2025 10:16
Актуально 03.12.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Актуально
01.12.2025 18:50
Актуально 01.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Актуально
30.11.2025 17:46
Актуально 30.11.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Актуально
27.11.2025 17:17
Актуально 27.11.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Актуально
13.11.2025 13:16
Актуально 13.11.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Актуально
09.11.2025 20:24
Актуально 09.11.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Актуально
09.11.2025 14:19
Актуально 09.11.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Актуально
03.11.2025 14:01
Актуально 03.11.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
02.11.2025 10:44
Актуально 02.11.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Актуально
31.10.2025 13:44
Актуально 31.10.2025 13:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услугиСмотреть фотографии
21:23
Росавиация 5 января закрыла небо над Волгоградом для полетовСмотреть фотографии
20:35
Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
20:02
Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поездеСмотреть фотографии
19:18
Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
Беспилотную опасность 5 января объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановкахСмотреть фотографии
17:28
СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучкиСмотреть фотографии
16:51
Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
15:31
«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в адСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсомСмотреть фотографии
13:57
Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 годуСмотреть фотографии
12:54
Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашинСмотреть фотографии
12:22
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие Смотреть фотографии
11:54
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:08
МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмыСмотреть фотографии
10:45
Выплаты пострадавшим от БПЛА назначают в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Опубликован график личного приема руководителей СУ СКР по Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночиСмотреть фотографии
07:43
Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в РоссииСмотреть фотографии
07:06
«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в МосквуСмотреть фотографии
06:32
Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часовСмотреть фотографии
06:12
В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсовСмотреть фотографии
22:58
Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
21:18
Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотникаСмотреть фотографии
21:04
До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсовСмотреть фотографии
 