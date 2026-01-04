Испугался идти домой? Что известно о гибели школьника в новогоднюю ночь под Волгоградом





Волгоградскую область 1 января потрясло происшествие в Киквидзенском районе. Как сообщало ИА «Высота 102», в селе Завязка в новогоднюю ночь пропал 15-летний мальчик. Затем стало известно о том, что подросток погиб, замерзнув насмерть на улице.

До сих пор о гибели школьника информации совсем немного – правоохранительные органы хранят молчание, а потрясенные случившимся местные жители неохотно идут на разговоры. Однако некоторые подробности все же стали известны ИА «Высота 102» на третий день после трагедии.

По данным источника информагентства, пожелавшего не афишировать своего имени, окоченевшее тело мальчика было обнаружено во время поисков возле соседнего дома – буквально в паре сотне метров от дома, где его ждали родители. За несколько часов до смерти подросток отправился на прогулку с друзьями.

– 31 декабря вечером Антон (имя изменено, – Прим.ред.) пошел на местную дискотеку. Дело молодое – где весело, там, как правило, и алкоголь. Ребята выпили. И мальчик, видимо, не рассчитал силы – к дому его друзья привели в состоянии глубокого опьянения, – сообщил собеседник ИА «Высота 102».

По не подтвержденным официально данным, доставив друга по адресу, подростки не стали передавать его в руки родителям.

– Привели к дому и ушли, – говорит источник информагентства. – Почему не завели домой? Видимо, побоялись. Может быть, по молодости недооценили потенциальные риски. Может быть, очень спешили. Но факт остается фактом – до дома Антон так и не дошел.

По каким-то причинам 15-летний мальчик не нашел дорогу к родному дому, либо намеренно свернул в сторону от него. Ночью, при достаточно крепком морозе, он, вероятнее всего уснул и замерз.

Все обстоятельства гибели ребенка устанавливают правоохранительные органы.