



Сегодня, 22 февраля, волгоградцы с размахом отметили Масленицу в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Для жителей и гостей города подготовили развлечения, концертную программу и щедрые угощения. За происходящим наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.









С полудня в парке развернулась праздничная программа «Широкая Масленица» - концерты, выставка кукол и фотозоны, 10 гастрономических площадок, раздача блинов и чая из настоящего самовара, ярмарка и игры.









Аллея парка превратилась в соревновательную площадку городского конкурса масленичных кукол «Масленица – Краса 2026». В этом году конкурсанты представители на суд жюри и гостей парка 110 кукол.









На главной сцене парка выступили с зажигательными танцами и песнями коллективы городских центров культуры. Во время праздника гости водили хороводы, участвовали в традиционных играх.









Не обошёлся праздник без широкой ярмарки с изделиями местных умельцев. Пряники, украшения, игрушки, варенье, шоколад и чай – всё это можно было купить сегодня на торговой аллее в ЦПКиО.









Одной из самых популярных площадок стала сегодня та, где гостям предлагалось покорить собственный страх и забраться на масленичный столб. На пятиметровой высоте смельчаков ожидали подарки.









Посетителей угощали сегодня в парке блинами, верченым мясом, рисовой кашей с мясом, различной выпечкой и горячими напитками. В течение деятельности организаторы и партнеры праздника раздали сегодня бесплатно 3 тысячи блинов. Всего приготовили 10 тысяч блинов.









Завершились проводы зимы сожжением 10-метрового чучела Масленицы. Посмотреть на сожжение куклы сегодня пришли сотни горожан.





























Фото: Андрей Поручаев / V102.RU