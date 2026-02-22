Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

22.02.2026 19:55
0
22.02.2026 19:55


Сегодня, 22 февраля, волгоградцы с размахом отметили Масленицу в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Для жителей и гостей города подготовили развлечения, концертную программу и щедрые угощения. За происходящим наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.



С полудня в парке развернулась праздничная программа «Широкая Масленица» - концерты, выставка кукол и фотозоны, 10 гастрономических площадок, раздача блинов и чая из настоящего самовара, ярмарка и игры. 



Аллея парка превратилась в соревновательную площадку городского конкурса масленичных кукол «Масленица – Краса 2026». В этом году конкурсанты представители на суд жюри и гостей парка 110 кукол. 



На главной сцене парка выступили с зажигательными танцами и песнями коллективы городских центров культуры. Во время праздника гости водили хороводы, участвовали в традиционных играх. 



Не обошёлся праздник без  широкой ярмарки с изделиями местных умельцев. Пряники, украшения, игрушки, варенье, шоколад и чай – всё это можно было купить сегодня на торговой аллее в ЦПКиО. 



Одной из самых популярных площадок стала сегодня та, где гостям предлагалось покорить собственный страх и забраться на масленичный столб. На пятиметровой высоте смельчаков ожидали подарки. 



Посетителей угощали сегодня в парке блинами, верченым мясом, рисовой кашей с мясом, различной выпечкой и горячими напитками.  В течение деятельности организаторы и партнеры праздника раздали сегодня бесплатно 3 тысячи блинов.  Всего приготовили 10 тысяч блинов.



Завершились проводы зимы сожжением 10-метрового чучела Масленицы. Посмотреть на сожжение куклы сегодня пришли сотни горожан. 








Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

