Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Волгоград





3 марта на территории Волгоградской области и города Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных и частных жилых домов, прилегающая территория. Есть пострадавшие, сообщает ИА «Высота 102» с ссылкой на прокуратуру региона.

- Прокуратурой Волгоградской области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают территориальные прокуроры. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +79608921020, - говорится в заявлении.



Ранее Андрей Бочаров сообщил о пятерых пострадавших. Обломки повредили 3 дома в Среднеахтубинском районе и дом №6 по улице Батова. Мэрия Волгограда организовала автобусы для перевозки жителей в ПВР.



