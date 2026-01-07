Тысячи волгоградцев встретили Рождество Христово в храмах

В Волгоградской области тысячи жителей региона встретили Рождество Христово в храмах. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в областной столице все ночные богослужения прошли при аншлаге.





По традиции многолюдно было в главном соборе Волгограда – Александро-Невском. Но особая атмосфера уюта и тепла царила этой ночью в небольших храмах. Например, в Церкви Всех Святых в Земле Российской просиявших на ул. Чуйкова. Встретить Рождество здесь волгоградцы приходили целыми семьями. Церковные песнопения, отблески свечей, умиротворение и покой – такой была атмосфера в Рождественскую ночь в этой церкви.

















Напомним, что митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор провел Рождественское богослужение в Соборе Александра Невского. В сердце Волгограда на ночную службу пришли сотни человек – смотрите 7 января фоторепортаж их собора на сайте ИА «Высота 102».

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»