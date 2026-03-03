В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку





С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии.

Благодаря новому закону, цена товара при покупке в рассрочку останется неизменной. Запрет касается не только прямых наценок, но и любых других способов удорожания товара. Стоимость товара должна стать одинаковой независимо от того, платит ли покупатель сразу всю сумму или разбивает платеж на несколько месяцев.

Также с покупателя теперь не будут взиматься дополнительные денежные средства за сам факт рассрочки. Кроме того, запрещается брать комиссию или предоставление услуги оператору.