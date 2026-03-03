Главное

Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии. Благодаря...
 Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеров
3 февраля в Москве состоялась коллегия СК России. На заседании Александр Бастрыкин подвёл итоги деятельности органа в 2025 году. По данным руководителя, за минувший период следователями направлено в суды...
С 1 апреля в России вступают в силу поправки, меняющие правила оплаты товаров в рассрочку. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии.

Благодаря новому закону, цена товара при покупке в рассрочку останется неизменной. Запрет касается не только прямых наценок, но и любых других способов удорожания товара. Стоимость товара должна стать одинаковой независимо от того, платит ли покупатель сразу всю сумму или разбивает платеж на несколько месяцев. 

Также с покупателя теперь не будут взиматься дополнительные денежные средства за сам факт рассрочки. Кроме того, запрещается брать комиссию или предоставление услуги оператору. 

Лента новостей

19:56
Под Волгоградом похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» с позывным ШтильСмотреть фотографии
19:40
Упрямого волгоградца арестовали на 5 суток за тонировкуСмотреть фотографии
19:21
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Кишащую крысами мусорку сняли на видео на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Обезумела от того, что натворили люди»: как сложилась судьба знаменитой в Сталинграде слонихи НеллиСмотреть фотографии
17:59
Волгоградка Алина Абраменко взяла титул вице-чемпионки России в тройном прыжкеСмотреть фотографии
17:52
В Госдуме сократят перечень оснований для антикоррупционной проверки депутатовСмотреть фотографии
17:25
Одно прямоугольное, другое – квадратное: на юге Волгограда отказались от планов строительства нового ТРЦСмотреть фотографии
17:18
В Жирновске награды шестерых погибших участников СВО передали семьямСмотреть фотографии
17:05
Готовность 31 ГТС к паводку проверяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:49
Кассация не стала пересматривать приговор за аферу с квартирой 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
16:46
На дорогах Волгограда заделают трещины за 15 миллионовСмотреть фотографии
16:45
Полиция ищет осквернителей портретов героев войны под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:37
В России с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочкуСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы не увидели кровавую «Луну червя»Смотреть фотографии
15:51
Застрявшие в ОАЭ волгоградцы могут вернуться домой 4 мартаСмотреть фотографии
15:20
Бастрыкин предложил ввести в РФ полную конфискацию имущества коррупционеровСмотреть фотографии
15:17
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 9 мартаСмотреть фотографии
15:09
Райцентр в Волгоградской области остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
15:05
Водолазы ищут в Волге утонувшего 30-летнего волжанинаСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионовСмотреть фотографии
14:33
Мосгорсуд 4 марта рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы КазанковойСмотреть фотографии
14:31
К сезону автопутешествий на трассе Волгоград-Ростов расширили покрытие мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:58
Устный экзамен по истории сделают обязательным в 9-х классахСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске простятся с 44-летним стрелком Сергеем КукушкинымСмотреть фотографии
12:25
«Динамо-Синара» в четвертьфинале женской Суперлиги: расписание матчейСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «китайце»Смотреть фотографии
11:51
Осужденную за кражу в Москве волгоградку заставили вернуть похищенное с процентамиСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежнойСмотреть фотографии
11:41
В трущобах, но с «золотым» тарифом: волгоградцы рассказали, как выживают в расползающемся на части общежитииСмотреть фотографии
 