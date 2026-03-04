



Жителям пострадавшего от вечерней атаки БПЛА дома в Тракторозаводском районе Волгограда предлагают переночевать в пункте временного размещения, разветнутого в школе №1.

- В результате террористической атаки БПЛА повреждена квартира в доме №6 по улице Батова в Тракторозаводском районе, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №1. Поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР.

В пункте временного размещения уже выставлены раскладушки и подготовлено горячее питание, добавляют в горадминистрации.

Сегодня вечером в Волгоградской области объявили сначала беспилотную, а потом и ракетную опасность. Вскоре губернатор Андрей Бочаров рассказал о последствиях атаки - направленные на регион БПЛА повредили три частных дома в Среднеахтубинском района, попали в нежилую зону Ворошиловского района, а также в квартиру многоэтажки в Тракторозаводском районе. Сообщается о пяти пострадавших.

В Минобороны тем временем сообщили об одном сбитом над регионом летательном аппарате.

Фото Андрея Поручаева