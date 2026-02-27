



В Волгограде подготовлена новая редакция правил использования электросамокатов. Городские власти приняли решение запретить езду на средствах индивидуальной мобильности по территории 37 парков и скверов. В список попали не только зоны отдыха в центре города, но и на периферии. Соответствующее постановление находится на завершающем этапе процедуры согласования.

В Тракторозаводском районе электросамокаты будут под запретом на территории пешеходной зоны ул. Дзержинского, в Парке Памяти и Парке Гагарина.

В Краснооктябрьском районе прокатиться не получится в парке на пр. Металлургов.

В Дзержинском районе проезд для СИМ закроют по бульвару вдоль пр. Жукова, Парку 8‑й Воздушной Армии», парку Героев Лётчиков.

В Центральном районе ограничения затронут главные пешеходные и рекреационные зоны: Аллею Героев, площадь у фонтана «Искусство», Александровский сад, сквер им. Симбирцева, «Комсомольский сад», сквер на площади Павших Борцов, нижнюю террасу Центральной набережной (зона у БК‑31), сквер по пр. Ленина (в границах ул. 13‑й Гвардейской, ул. Наумова), ул. 13‑й Гвардейской (от пр. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), ул. им. Наумова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), «Парк Победы», сквер «Мы вместе», сквер им. Пушкина, сквер Строителей, парк Центральной набережной (от пер. Воровского до ул. Краснознаменской), территория Горсада, ГДЮЦа.

В Ворошиловском районе начнут наказывать за проезд на электросамокатах по территории сквера им. Саши Филиппова, парка «Сказка», сквера на пл. Чекистов, сквера у парохода «Гаситель», сквера Александры Пахмутовой, Касимовского сквера, скверов на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской.

В Кировском районе освободят от СИМ Радомский сквер, в Красноармейском районе – зоны отдыха на ул. Остравской и ул. 50 лет Октября.

Отметим, ранее в 2025 году власти Волгограда уже вводили запрет на использование электросамокатов на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и мемориального комплекса «Мамаев курган». Ранее в областном центре началась эвакуация электросамокатов-нарушителей. Брошенные на улицах города устройства массово перемещаются на штрафстоянки.

