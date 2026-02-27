Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление

Общество 27.02.2026 19:30
27.02.2026 19:30


В Волгограде подготовлена новая редакция правил использования электросамокатов. Городские власти приняли решение запретить езду на средствах индивидуальной мобильности по территории 37 парков и скверов. В список попали не только зоны отдыха в центре города, но и на периферии. Соответствующее постановление находится на завершающем этапе процедуры согласования.

В Тракторозаводском районе электросамокаты будут под запретом на территории пешеходной зоны ул. Дзержинского, в Парке Памяти и Парке Гагарина.

В Краснооктябрьском районе прокатиться не получится в парке на пр. Металлургов.

В Дзержинском районе проезд для СИМ закроют по бульвару вдоль пр. Жукова,  Парку 8‑й Воздушной Армии», парку Героев Лётчиков.

В Центральном районе ограничения затронут главные пешеходные и рекреационные зоны: Аллею Героев, площадь у фонтана «Искусство», Александровский сад, сквер им. Симбирцева, «Комсомольский сад», сквер на площади Павших Борцов, нижнюю террасу Центральной набережной (зона у БК‑31), сквер по пр. Ленина (в границах ул. 13‑й Гвардейской, ул. Наумова), ул. 13‑й Гвардейской (от пр. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), ул. им. Наумова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), «Парк Победы», сквер «Мы вместе», сквер им. Пушкина, сквер Строителей, парк Центральной набережной (от пер. Воровского до ул. Краснознаменской), территория Горсада, ГДЮЦа.

В Ворошиловском районе начнут наказывать за проезд на электросамокатах по территории сквера им. Саши Филиппова, парка «Сказка», сквера на пл. Чекистов, сквера у парохода «Гаситель», сквера Александры Пахмутовой, Касимовского сквера, скверов на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской.

В Кировском районе освободят от СИМ Радомский сквер, в Красноармейском районе – зоны отдыха на ул. Остравской и ул. 50 лет Октября.

Отметим, ранее в 2025 году власти Волгограда уже вводили запрет на использование электросамокатов на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и мемориального комплекса «Мамаев курган». Ранее в областном центре началась эвакуация электросамокатов-нарушителей. Брошенные на улицах города устройства массово перемещаются на штрафстоянки.

Фото из архива ИА «Высота 102»

