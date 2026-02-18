



В Волгограде после резких перепадов погоды на дорогах города появились ямы-«подснежники». К середине февраля выбоины, которые растут и прибавляют в размерах на фоне температурных качелей, автомобилисты заметили не только в собственных дворах, но и на оживленных магистралях.

- Сильные морозы сменились моментальной оттепелью, и по дорогам вновь поползли ямы. Особенно неприятной поездка по городу, где уже не ожидаешь подобных подвохов, становится во время дождей или таяния снега – скрываясь под слоем воды, выбоины становятся практически незаметны издалека, - рассказывают волгоградские автомобилисты.





В администрации Волгограда признают традиционную проблему межсезонья, объясняя «паутину» трещин и подросших в размерах ям капризами погоды, ставшими для города современной классикой.

- Основная проблема повреждений – частые переходы температуры через отметку в ноль градусов в условиях осадков, что приводит к образованию и расширению трещин в асфальте, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. – Для оперативного устранения опасных дефектов зимой может применяться временный локальный ремонт литым асфальтобетоном в целях обеспечения безопасности движения.





Полноценное восстановление дорог, переживших необыкновенно морозную и снежную зиму не без потерь, начнется только после установления стабильно теплой и сухой погоды, отмечают в администрации.

- Проведение капитального или ямочного ремонта с соблюдением всех нормативов и технических стандартов возможно только после установления благоприятных для проведения подобных работ погодных условий, - заключают в администрации Волгограда.

Тем временем специалисты в сфере дорожного хозяйства убеждены, что «лекарством» для магистралей, не всегда выдерживающих натиск волгоградской погоды, станет не только соблюдение всех технологий строительства, но и регулярный мониторинг самых оживленных участков движения.

- Конечно, я не открою вам Америки, если скажу, что на состояние дороги влияет качество строительства, в том числе выбранного подрядчиком материала и уплотнения. Для работы необходимо использовать вяжущее вещество именно той марки, которое адаптировано к нашим климатическим условиям. Отнюдь не последнюю роль в этом вопросе играют также синтетические добавки, увеличивающие склеивающую способность вяжущего, - комментирует заведующий кафедрой строительства и эксплуатации транспортных сооружений ИАиС ВолгГТУ Сергей Алексиков. – Второй фактор, влияющий на прочность покрытия, - качество уплотнения. Разрушения на дорогах происходят из-за того, что вода попадает в поры между камнями, щебнем и даже мельчайшими песчинками, начиная процесс разрушения и буквально разрывая монолитную поверхность. Для увеличения срока службы дорожного покрытия нам необходимо отслеживать не только процесс строительства, но и состояние магистралей в переходные периоды. Мороз, перепады температур, а также серьезные транспортные нагрузки делают свое дело, и, если вовремя не обратить внимание на локальные разрушения, из незначительной ямки в несколько сантиметров к концу сезона образуется хорошая и достаточно глубокая яма.

Фото Геннадия Гуляева