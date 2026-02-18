Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгограде после резких перепадов погоды на дорогах города появились ямы-«подснежники». К середине февраля выбоины, которые растут и прибавляют в размерах на фоне температурных качелей, автомобилисты заметили не только в собственных дворах, но и на оживленных магистралях. 

- Сильные морозы сменились моментальной оттепелью, и по дорогам вновь поползли ямы. Особенно неприятной поездка по городу, где уже не ожидаешь подобных подвохов, становится во время дождей или таяния снега – скрываясь под слоем воды, выбоины становятся практически незаметны издалека, - рассказывают волгоградские автомобилисты. 


В администрации Волгограда признают традиционную проблему межсезонья, объясняя «паутину» трещин и подросших в размерах ям капризами погоды, ставшими для города современной классикой.

- Основная проблема повреждений – частые переходы температуры через отметку в ноль градусов в условиях осадков, что приводит к образованию и расширению трещин в асфальте, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. – Для оперативного устранения опасных дефектов зимой может применяться временный локальный ремонт литым асфальтобетоном в целях обеспечения безопасности движения.


Полноценное восстановление дорог, переживших необыкновенно морозную и снежную зиму не без потерь, начнется только после установления стабильно теплой и сухой погоды, отмечают в администрации.

- Проведение капитального или ямочного ремонта с соблюдением всех нормативов и технических стандартов возможно только после установления благоприятных для проведения подобных работ погодных условий, - заключают в администрации Волгограда.

Тем временем специалисты в сфере дорожного хозяйства убеждены, что «лекарством» для магистралей, не всегда выдерживающих натиск волгоградской погоды, станет не только соблюдение всех технологий строительства, но и регулярный мониторинг самых оживленных участков движения.

- Конечно, я не открою вам Америки, если скажу, что на состояние дороги влияет качество строительства, в том числе выбранного подрядчиком материала и уплотнения. Для работы необходимо использовать вяжущее вещество именно той марки, которое адаптировано к нашим климатическим условиям. Отнюдь не последнюю роль в этом вопросе играют также синтетические добавки, увеличивающие склеивающую способность вяжущего, - комментирует заведующий кафедрой строительства и эксплуатации транспортных сооружений ИАиС ВолгГТУ Сергей Алексиков. – Второй фактор, влияющий на прочность покрытия, - качество уплотнения. Разрушения на дорогах происходят из-за того, что вода попадает в поры между камнями, щебнем и даже мельчайшими песчинками, начиная процесс разрушения и буквально разрывая монолитную поверхность. Для увеличения срока службы дорожного покрытия нам необходимо отслеживать не только процесс строительства, но и состояние магистралей в переходные периоды. Мороз, перепады температур, а также серьезные транспортные нагрузки делают свое дело, и, если вовремя не обратить внимание на локальные разрушения, из незначительной ямки в несколько сантиметров к концу сезона образуется хорошая и достаточно глубокая яма.

Фото Геннадия Гуляева

