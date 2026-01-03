



В Старополтавском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант Ильяс Бисимбеков и младший лейтенант Владислав Эбель спасли водителя автомобиля и его пассажира, чей автомобиль провалился под лед. О героическом поступке рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.





1 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение, что в русле реки Еруслан возле села Лятошинка под лед провалился автомобиль, в салоне которого находятся люди. На место происшествия выдвинулся наряд Госавтоинспекции.

Прибыв на берег реки, они увидели наполовину затопленный автомобиль, в салоне которого находились водитель и женщина-пассажир. Из-за блокировки дверей люди не могли выбраться из автомобиля, наполненного ледяной водой.

- Автомобиль могло в любой момент утянуть на середину реки. Осознавая всю опасность ситуации, Ильяс Бисимбеков принял решение идти на помощь по наледи. На середине пути лед проломился под инспектором, и он провалился в реку. Шагая по грудь в воде и ломая наледь, Ильяс смог добраться до автомобиля, открыл дверь и помог людям выбраться на берег, где их сопроводил до патрульной автомашины Владислав Эбель, - рассказала Волк.

