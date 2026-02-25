Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Общество

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Общество 25.02.2026 18:09
0
25.02.2026 18:09


Двадцать с лишним лет назад Наталья Федорова еще не представляла, что троллейбусы станут для нее не просто транспортом, но и отдушиной. Работая кондуктором, она буквально за день согласилась на кардинальные перемены: стану водителем! С тех пор волгоградка ни разу не пожалела о решении, которое изменило всю ее жизнь. 

О постоянных пассажирах, характере многотонных машин и любви, которая не зависит от графика и прочих бытовых обстоятельств, –  в новом выпуске проекта ИА «Высота 102» «Люди для людей».



В начале рабочей смены Наталья Федорова внимательно осматривает новенький троллейбус – его она получила в 2022 году – и со словами «Поехали, моя девочка» выезжает на линию. Начав работу на стареньком ЗИУ-9 и зная, каким капризным может быть транспорт, волгоградка бережет свою «ласточку», как зеницу ока.

– Прошлой зимой было намного легче, – улыбается женщина. – Но вообще мы чего только не повидали – и бураны, и метели, и ливни, и обледенение, при котором троллейбус превращался в большой кусок льда.


Сегодня Наталья Федорова говорит безо всяких сомнений – хоть легковой машиной, хоть троллейбусом женщины управляют ничуть не хуже мужчин. А тогда, приехав в Волгоград на подработку и устроившись кондуктором, она считала труд водителя чем-то поистине космическим. Когда же ей самой предложили попробовать свои силы, волгоградка замахала руками: «Я? Да вы что, это так сложно! Я боюсь в конце концов!».

– Помню, насколько холодно было в салоне старенького «ЗИУ-9». Сижу в нескольких слоях одежды, поглядываю в сторону водительской кабины и думаю про себя: «Эх, как там тепло!» ( смеется) Но все-таки меня пугало и интенсивное движение на дорогах, и частые поломки троллейбуса. Разве я справлюсь со всем этим? А потом подумала и решила: почему бы нет? Если в меня верят другие люди, отчего не верю я сама? На кардинальные перемены решилась за один день. Подошла к руководству и спросила, можно ли мне записаться на курсы водителей? Мне сказали: «Можно. Но в этом месяце набор уже закончился. Приходи в следующем». Я еще про себя подумала: «Не передумать бы!»


Уже вскоре будущий водитель троллейбуса поняла, что все случайности на ее пути отнюдь не случайны, и через череду обстоятельств сама жизнь ведет ее к определенной цели. В собранной группе курсантов Наталья Федорова познакомилась с молодым мужчиной, разделявшим ее трепетное отношение к делу. Уже вскоре Наталья и Сергей стали не просто коллегами, но и супружеской парой.

– На два года я ушла в декретный отпуск. И все это время выходила с коляской к дороге и смотрела на троллейбусы. Так скучала, так мне хотелось вернуться. Увижу, как едет коллега, помашу ему рукой, и на сердце становится теплее, – вспоминает Наталья Федорова. – Если ты любишь свое дело, то увлечен им на долгие годы. А без души ничего и не получится. Когда мой сын подрос и стал школьником, я часто возила его на троллейбусе. Помню, как он стоит на остановке и машет мне рукой, а его друзья машут вслед за ним. Сейчас вообще дети стали более раскованными. Увидят едущий по дороге троллейбус, начинают его приветствовать. Улыбнешься им в ответ, а на их лицах - столько неподдельного счастья!


«Троллейбус - это я. И моя жизнь»

За годы работы Наталья Федорова не только поверила в свои силы, но и как следует закалила характер. Шутка ли – управлять многотонной машиной и каждый день встречаться с пассажирами, готовыми делиться с окружающими не только добром. Несмотря на хорошую школу жизни, Наталья все же сохранила в себе настрой той курсантки, которая двадцать лет назад впервые садилась за руль троллейбуса.

« У вас такая заразительная улыбка. Наверное, от вашего настроения зависит и настроение пассажиров? – спрашиваем Наталью.


– Или наоборот, – смеется она в ответ. – Когда к тебе относятся по-доброму, ты отвечаешь тем же. Например, стараешься подъехать поближе к остановке, чтобы высадить бабулечек. Вообще я работаю для людей. А для кого же еще? Всех нужно развезти на работу, на учебу. Часто встречаюсь с постоянными пассажирами, которые и скажут нам спасибо, и улыбнутся, и поздравят с праздником, и угостят конфеткой. Бывают, конечно, инциденты. Как-то раз я тет-а-тет осталась в машине с агрессивным мужчиной. Он ломился ко мне в кабину, выкрикивая нецензурные слова. Сначала сильно испугалась, а после взяла себя в руки и сказала твердым голосом: «Успокойтесь, пожалуйста. У меня в салоне работают камеры видеонаблюдения». К счастью, это его остановило. На моей памяти подобный случай был единственным. Добрых и приветливых людей я встречаю гораздо чаще.

Как настоящая женщина Наталья Федорова тонко чувствует характер не только своих пассажиров, но и машины. Работая на разных троллейбусах, она уже точно знает их манеры, повадки и даже характер.:

– У каждой машины действительно есть душа. Какие-то троллейбусы более требовательные и капризные, какие-то – выносливые и умеющие терпеть. Но мы уже знаем особенности их поведения и умело под них подстраиваемся. Честно говоря, в последние годы работать стало легче. Я застала времена, когда мы подолгу стояли в пробках и вместо четырех запланированных рейсов успевали выполнить только три. Сейчас же у нас есть новенький транспорт, выделенная полоса. Да и другие водители становятся вежливее. Конечно, некоторые еще практикуют экстрим, но все же большинство если и заедут на нашу полосу, то моргнут «аварийкой» и быстро перестроятся – мол, вы извините, я ненадолго.


Любовь к троллейбусам настолько прочно засела в сердце волгоградского водителя, что даже в выходные дни она редко выбирает свой личный автомобиль. На родном «рогатом» ей намного привычнее и милее.

– Троллейбус – это я. Я здесь буквально живу, – с нескрываемым волнением в голосе произносит Наталья. – В выходные я редко беру автомобиль, чаще всего отдавая предпочтение общественному транспорту. Правда, даже в статусе пассажира я не могу отключить в себе внутреннего водителя. Это уже профессиональное – посмотреть по сторонам, оценить обстановку на дороге. Если я все же сажусь за руль легковушки, то нередко ловлю себя на мысли, что беру такой же радиус, как на троллейбусе. В голове проносится мысль: «Мама, что же я делаю? Она же маленькая».


– А какая у вас мечта? – спрашиваем уже прощаясь.

– Мечта? – надолго задумывается она. – Чтобы была работа. Тогда будет и жизнь, и здоровье, и нужный для жизни настрой. 

В рубрике «Люди для людей» мы рассказываем про волгоградцев, которые работают для горожан. О дорожной философии водителя уборочной машины и правилах жизни сотрудника коммунальной службы, отвечающего за обрезку деревьев, читайте в отдельных репортажах.

Фото и видео Алексея Костякова 

